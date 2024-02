Ski alpin : sur la neige fondue de Chamonix, le Suisse Daniel Yule remporte le slalom au terme de la plus grosse remontée de l'histoire

Chamonix s'offre une première historique, mais dont elle se serait peut-être bien passée. Le slalom de la Coupe du monde de ski alpin dans la station française a été remporté, dimanche 4 février, par le Suisse Daniel Yule, une énorme sensation alors qu'il s'était élancé en premier après avoir signé le 30e temps de la première manche. Jamais la Coupe du monde n'avait vu une telle remontée en slalom, la faute au soleil et à des températures élevées (près de 15°C dans l'aire d'arrivée) qui ont considérablement dégradé la neige alpestre en seconde manche. Une de ses principales victimes collatérales se nomme Clément Noël, finalement troisième (+0''18) après avoir dominé le premier run.

Le Français s'était pourtant élancé avec près de deux secondes d'avance sur Yule, grâce à une première manche d'une grande justesse technique. Mais Noël, comme tous les autres, a dû céder face à la remontée fantastique du skieur suisse, mais aussi face aux conditions météorologiques qui ont complètement lissé les performances. Daniel Yule, parti sur une piste encore en état correct en a profité, lui qui ne s'était qualifié pour la deuxième manche que pour 0"05. Tous les leaders ont fini par prendre l'eau, trois des quatre meilleurs temps de la première manche réalisant les trois moins bons chronos du second tracé.

"L'organisation a fait le maximum, malheureusement, comme on le craignait la deuxième manche s'est dégradée beaucoup, beaucoup plus que la première, a regretté pour La Chaîne L'Equipe Clément Noël, 28e des 30 skieurs en seconde manche. Je fais le boulot."

"J'adore Daniel [Yule], mais de voir qu'il gagne, ça me frustre parce qu'il y a une part de chance." Clément Noël, champion olympique de slalom au micro de La Chaîne L'Equipe

"Je ne me suis jamais dis que j'allais pouvoir gagner, a pour sa part admis le vainqueur Daniel Yule. J'étais à deux doigts de retourner à l'hôtel, et j'ai eu l'opportunité d'avoir cette deuxième chance. Mes entraîneurs m'ont dit que le temps était chaud, que j'allais avoir une piste parfaite, alors il fallait que j'en profite. Mais jamais je n'ai ne serait-ce que rêvé de la victoire."

Avec cette performance, Daniel Yule efface des tablettes le Norvégien Lucas Braathen, vainqueur du slalom de Wengen le 16 janvier 2022 en remontant 28 places en seconde manche. Il avait devancé ce jour-là un certain Daniel Yule, cette fois sur la première marche dimanche.

Plus d'une épreuve sur cinq de la saison déjà perturbée par les conditions météo

Vendredi et samedi déjà, les deux descentes initialement programmées à Chamonix avaient dû être annulées à cause des températures trop clémentes pour assurer la qualité de la neige. Si celle-ci a tenu grâce au sel dispersé dans la matinée plus fraîche, le mercure a grimpé au zénith de la journée et a totalement renversé la hiérarchie. Depuis le début de la saison de Coupe du monde, quatorze épreuves (sur 64, soit 21,9%) ont dû être reportées ou annulées à cause de mauvaises conditions météo, liées notamment au réchauffement climatique.

La descente et le super-G femmes de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), qui devaient se tenir ce week-end, avaient aussi dû être rayées du calendrier faute d'une quantité de neige suffisante.