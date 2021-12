Ski alpin : Mikaela Shiffrin annonce être positive au Covid-19 et sera absente à Lienz

L'Américaine Mikaela Shiffrin, en tête de la Coupe du monde féminine de ski alpin, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait été testée positive au Covid-19, et qu'elle manquerait donc les courses de Lienz (Autriche) mardi 28 et mercredi 29 décembre.

, I wanted to let you all know that I’m doing well, but unfortunately I had a positive COVID test. I’m following protocol and isolating, & I will miss Lienz. Best of luck to my teammates…I’ll be cheering for you. Thank you all for your support. I’ll see you in the new year. pic.twitter.com/YxZnwWP6f1