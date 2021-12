DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : Sara Hector prend la tête, Tessa Worley et Mikaela Shiffrin en embuscade... Suivez le slalom géant de Courchevel

Après sa démonstration mardi 21 décembre sur la même piste et dans la même discipline, Mikaela Shiffrin fait naturellement figure de favorite au moment d'aborder la course, mercredi 22 décembre. Pour cause, l'Américaine avait déjà gagné le premier géant de la saison (à Sölden, le 23 octobre).

Du côté des Françaises, Tessa Worley semble la mieux armée pour concurrencer les favorites. La native d'Annemasse est spécialiste du géant et a déjà remporté deux fois la médaille d'or aux championnats du monde dans la discipline. Cétait à Schladming en 2013 et Saint-Moritz en 2017. La saison dernière, elle avait terminé l'année troisième du classement général de la Coupe du monde de la spécialité.