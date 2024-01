Ski alpin : "C'est juste dingue", réagit Cyprien Sarrazin après avoir remporté la mythique descente de Kitzbühel

"C'est juste dingue. Après Luc Alphand c'est incroyable", a réagi vendredi 19 janvier sur franceinfo le Français Cyprien Sarrazin, qui a remporté la descente de Kitzbühel en Autriche, une étape de la Coupe du monde de ski. Il a devancé Florian Schieder, à la 2e place, et Marco Odermatt arrivé 3e. Cyprien Sarrazin fait partie des trois Français, avec Luc Alphand et Jean-Claude Killy, à remporter cette descente mythique en Autriche. "Depuis le printemps, j'ai fait un énorme travail mental. Ça a été vraiment difficile. Mais là, ça en vaut tellement la peine. C'est juste incroyable les émotions que je vis avec mes collègues", a-t-il déclaré.

franceinfo : Comment vous sentez-vous ?

Cyprien Sarrazin : Je me sens très, très bien. Après Luc Alphand, c'est incroyable. Au départ, j'étais assez calme. J'étais serein comme je sais faire depuis quelques mois. Au début de la manche, je ne me suis pas très bien senti. J'ai fait quelques erreurs. Puis, je suis arrivé vers la fin au niveau de l'arche de Kitzbühel et je me sentais vraiment très bien physiquement. Et j'ai dit maintenant, si tu veux aller chercher quelque chose, c'est maintenant. J'ai poussé tout ce que j'avais. Le plan s'est déroulé comme il faut, mais ce n'est pas le run parfait. Quand je passe la ligne d'arrivée et que je vois premier, c'est juste dingue.

Vous avez fait un gros travail mental ?

Depuis le printemps, j'ai fait un énorme travail mental. Ça a été vraiment difficile, mais là, ça en vaut tellement la peine. C'est juste incroyable les émotions que je vis avec mes collègues. On a fait un gros résultat de groupe. Ça été difficile parce que je suis allé chercher des choses au fond de moi que je m'étais cachées. Je me suis pris par la main et je me suis dit : "Allez, maintenant, c'est ce boulot-là que je dois faire". Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai eu des moments difficiles. C'est ça qui m'a encore plus motivé pour ne plus souffrir. Au final, maintenant que je suis vraiment bien dans ma vie, je suis bien sur mes skis et vice-versa.

"Je kiffe et je profite à chaque moment. C'est trop bon. C'est que du bonheur." Cyprien Sarrazin, skieur à franceinfo

Votre dossard 14 était également celui de Jean-Claude Killy en 1967 et de Luc Alphand en 1995 et 1997. Vous avez le sentiment de rentrer dans la cour des très grands ?

Je n’en ai pas encore conscience. Ce sera peut-être ce soir dans le lit ou la semaine prochaine quand je serai un peu plus tranquille. Je prendrai conscience de tout ça. Je veux rester moi-même. Je suis toujours Cyprien, mais je kiffe mon truc. J'ai vraiment plaisir à skier. Rentrer un peu dans la légende, c'est quelque chose que je vais savourer, mais plus tard.