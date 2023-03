Ski alpin : Alexis Pinturault deuxième du géant de Kranjska Gora, Marco Odermatt l'emporte et s'assure un second gros globe de cristal

Le Français a décroché son deuxième podium de la saison en Coupe du monde, le premier en géant, samedi à Kranjska Gora (Slovénie).

L'attente fut longue, mais que la délivrance est belle ! Plus d'un an après son dernier podium en géant, Alexis Pinturault retrouve la boîte en Coupe du monde, en décrochant la deuxième place à Kranjska Gora (Slovénie), samedi 11 mars. Auteur d'une énorme seconde manche, il termine (+0''23) juste derrière Marco Odermatt. Henrik Kristoffersen (+0''37) complète le podium. Avec ce dixième succès cette saison, le génie suisse est assuré de remporter un second gros globe de cristal de suite.

Sur un tracé réalisé par Romain Vélez, l'un des entraîneurs de l'équipe de France, le vainqueur la Coupe du monde en 2021 a confirmé son regain de forme en cette fin de saison. Très bien parti lors de la deuxième reprise, après avoir signé le cinquième chrono de la première manche (+0''80), il n'a eu de cesse d'augmenter son avance, avant de commettre une petite erreur sur la fin qui lui a certainement coûté quelques centièmes sur la ligne.

Une faute qui aurait certainement contrarié le Savoyard il y a quelques années, mais qui apparaît bien dérisoire aujourd'hui. Car l'heure n'est effectivement pas aux regrets pour la "Bête" de Moûtiers, bien au contraire. Après des mondiaux de Courchevel-Méribel plus que réussis, le voilà revenu dans la peau d'un sérieux outsider pour les finales de Soldeu. Son 76e podium en Coupe du monde en poche, "Pintu" finit la saison en beauté, avant probablement de se lancer dans de nouveaux défis, en vitesse, la saison prochaine. De quoi, surtout, atténuer les regrets d'une saison franchement frustrante jusqu'à fin janvier.

Odermatt, la victoire et le gros globe

Grand favori à Kranjska Gora, Marco Odermatt n'a, de son côté, pas tremblé pour s'imposer pour la 21e fois de sa carrière. Avec 1726 points au général, il fait coup double et s'offre officieusement son deuxième gros globe de cristal. Son dauphin Aleksander Aamodt Kilde (1240 points), ayant annoncé son forfait pour ce week-end en Slovénie, ne pourra plus rattraper son rival suisse alors qu'il reste quatre courses et 400 points à distribuer lors des finales de Soldeu (Andorre) la semaine prochaine.

Mis sous pression par Alexis Pinturault, le champion olympique et double champion du monde a une nouvelle fois montré pourquoi il était l'incontestable patron du circuit. Et à 25 ans, son règne ne fait que commencer.