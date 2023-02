Mondiaux de ski alpin 2023 : nouvelle médaille pour Alexis Pinturault, en bronze sur le super-G, derrière la surprise James Crawford

Comme en 2021, Alexis Pinturault a décroché, jeudi, la médaille de bronze sur le super-G, après l'or sur le combiné mardi.

Deux courses, et deux médailles déjà pour Alexis Pinturault. Sur la piste de l'Eclipse qui l'a vu sacré champion du monde de combiné mardi, l'enfant de Courchevel a enchaîné avec une nouvelle breloque, de bronze cette fois, jeudi 9 février.

Parti avec le dossard numéro 8 entre les deux favoris Marco Odermatt (Suisse) et Aleksander Aamodt Kilde (Norvège), le Français a parfaitement négocié sa manche. Sur la troisième marche, il complète un podium dominé par la surprise du jour, James Crawford (Canada), et Aleksander Aamodt Kilde (Norvège).

Pinturault aux anges, Odermatt frustré

A domicile, et une nouvelle fois porté par un public en feu en bas du mur des Braves, Alexis Pinturault décroche ainsi sa huitième médaille mondiale. Déjà en bronze en 2021 sur le super-G à Cortina d'Ampezzo, il conserve son rang dans une discipline qui lui sourit de plus en plus, lui le spécialiste de la technique.

"C'était assez serré devant, avec un super-G très rapide, plus rapide que celui du combiné mardi. J'ai fait une très belle manche. Je me suis fait plaisir, j'ai essayé de pousser au maximum, de prendre tous les risques. C'était plaisant", analysait-il quelques minutes après sa manche, alors que sa troisième place n'était toujours pas assurée.

Le Français venait de refroidir la bruyante délégation suisse, qui fêtait la première place (très) provisoire de Marco Odermatt. Mais le meilleur skieur du monde n'a pas eu le temps de s'assoir dans le fauteuil de leader, battu immédiatement par Alexis Pinturault, lui-même de suite éjecté de ce siège par Aleksander Aamodt Kilde.

On pensait alors le podium du jour dessiné, mais c'était sans compter James Crawford. L'outsider canadien, parti dans les traces d'Aleksander Aamodt Kilde, lui a soufflé l'or pour un tout petit centième. Favori du jour, mais aussi de la descente de dimanche, le Norvégien se contente donc de l'argent. Le grand battu du jour reste Marco Odermatt, touché au genou, et assez abattu à l'issue de la course : "Ce n'est pas le grand jour, c'est un peu triste quand tu vises la médaille... Mais ce n'était pas une très mauvaise manche."