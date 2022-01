DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : Le Suisse Beat Feuz prend la tête après 3 coureurs, suivez la descente de Wengen

Première des deux descentes du week-end sur le Lauberhorn de Wengen, la course du vendredi 14 janvier (12h30) s'annonce indécise. Avec déjà quatre vainqueurs différents sur quatre courses dans la catégorie reine, la saison de descente est des plus serrées. D'autant plus que le dernier à s'être imposé ici, en Suisse, se nomme Beat Feuz. Cinquième au classement de la discipline cette année, il n'a toujours pas gagné cette saison et pourrait bien jouer les trouble-fêtes à domicile.

Au classement de la spécialité, l'écart est infime, seuls dix points séparent l'Italien Dominik Paris et l'Autrichien Matthias Mayer. Du côté des Français, Johan Clarey est le mieux classé, en 11e position, grâce à une belle 6e place à Val Gardena en début de saison. En 2013, le Savoyard avait d'ailleurs terminé 5e à Wengen. Matthieu Bailet, Blaise Giezendanner, Nils Allègre, Roy Piccard et Maxence Muzaton seront également au départ côté bleu.