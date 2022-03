DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : Pinturault revanchard, Kristoffersen pour un doublé ? Suivez la première manche du géant de Kranjska Gora

On le pensait capable de s'imposer pour la première fois de la saison samedi sur le slalom géant de Kranjska Gora après une manche impeccable. Malheureusement, Alexis Pinturault a totalement raté le second acte, terminant 11e. Le Savoyard a l'occasion de prendre sa revanche dès dimanche 13 mars avec un deuxième géant au programme dans la station slovène.

Matthieu Faivre, un peu loin de ses standards samedi, aura aussi à cœur de se reprendre tout comme Thibaut Favrot, moins bon temps de la première manche et non qualifié pour la seconde. Du côté des favoris, la lutte pour le petit globe de la spécialité a pris fin. Le Suisse Marco Odermatt s'est assuré de rapporter le trophée chez lui. Henrik Kristoffersen, en forme en cette fin de saison et vainqueur samedi, visera le doublé.