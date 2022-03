DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : Alexis Pinturault est en tête après la première manche... Suivez le géant masculin de Kranjska Gora

Les amateurs de vitesse et de beaux virages ont rendez-vous, samedi 12 mars à 9h30, pour l'avant-dernier slalom géant masculin de la saison, sur la piste slovène de Kranjska Gora. Alors que la course au gros globe de cristal bat son plein entre Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde, le premier pourrait asseoir son avance au classement général en cas de bonne performance.

Médaillé de bronze de la discipline aux JO de Pékin, le Niçois Mathieu Faivre est ambitieux. Dans sa bonne dynamique, le Français pourrait faire bonne figure en Slovénie, un an après sa dernière victoire en Coupe du monde à Bansko (Bulgarie). Vainqueur sans conteste du petit globe du géant l'an passé, Alexis Pinturault est, lui, en quête d'un nouveau souffle.