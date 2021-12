DIRECT. Coupe du monde de ski alpin : le Français Clément Noël en tête de la première manche... Suivez le slalom de Madonna di Campiglio

Le skieur tricolore, spécialiste de la discipline et victorieux du premier slalom de la saison à Val d'Isère, sera très attendu mercredi en Italie.

Après Val Gardena et Alta Badia, la Coupe du monde de ski alpin reste en Italie mais pose ses valises à Madonna di Campiglio, mercredi 22 décembre. Au programme de la journée, le slalom à suivre dès 17h45 pour la première manche. La seconde est prévue à 20h45. Le Français Clément Noël avait remporté le premier slalom de la saison à Val d'Isère le 12 décembre dernier, devant le Suédois Kristoffer Jakobsen et le Croate Filip Zubcic. Il signait ainsi sa neuvième victoire sur le circuit mondial. Il sera bel et bien présent aujourd'hui pour tenter le doublé.