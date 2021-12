Coupe du monde de ski alpin : le Super-G de Bormio annulé à cause de la météo

Avons-nous assisté au dernier Super-G avant les Jeux Olympiques de Pékin, mercredi ? En raison des conditions météorologiques, les organisateurs du Super-G de Bormio (Italie) ont décidé d'annuler la course, jeudi 30 décembre.

"On a décidé de dire non ce matin. Il a beaucoup plu, il fait chaud, les températures sont élevés" a expliqué Marcus Wallner, le chef de course, à nos confrères d'Eurosport quelques minutes après l'annonce. La reconnaissance avait d'abord été décalé ce matin, le bas de la piste, particulièrement impacté par la pluie avait aussi a été salé. C'est finalement aux alentours de 10h45 que la décision d'annuler la course a été entérinée.

Due to the warm weather present, in the interest of safety, the Jury together with the OC have decided to cancel todays men’s super-G at the Bormio FIS Ski World Cup. #fisalpine pic.twitter.com/0u4w41DXwF