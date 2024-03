Patinage artistique : Adam Siao Him Fa a "pris sa revanche" avec un programme libre exceptionnel pour finir troisième des championnats du monde

Le fameux sursaut d'orgueil. Seuls les grands champions savent réagir après un échec cuisant. Et le public averti du mythique Centre Bell de Montréal (Canada) ne s'est pas trompé au moment d'offrir une véritable standing ovation digne d'un patineur canadien ou d'un futur champion du monde. Ce fut ni l'un, ni l'autre. Mais bel et bien le Français Adam Siao Him Fa, auteur d'un programme libre époustouflant (206,90 points et 284,39 points au cumulé), samedi 23 mars, qui lui permis de s'inviter à la surprise générale sur le podium alors qu'il avait complètement raté le programme court (19e), deux jours plus tôt.

Programme libre (H) : Performance XXL du Français Adam Siao Him Fa . (.)

Il n'est finalement devancé, au classement final, que par deux des trois cadors : le phénomène américain de 19 ans, Ilia Malinin (333,76 points), auteur d'un quadruple axel dans un programme sensationnel, et le Japonais Yuma Kagiyama (309,65 points). Le tenant du titre, Shoma Uno (280,85 points) a craqué, permettant ainsi à Adam Siao Him Fa de le dépasser sur le fil. C'est également un jour historique pour le patinage français puisqu'il devient le premier Tricolore, depuis Brian Joubert (3e) en 2010, à monter sur la boîte aux championnats du monde.

Son record personnel... sans le "back flip"

Il fallait voir aussi, à la fin du programme du Français, l'explosion de joie de tout son clan en bord de piste. Son chorégraphe, Benoît Richaud, n'a d'ailleurs pas hésité à parler, dans la foulée de l'exploit de son poulain, "du très grand moment de patinage" auquel il venait d'assister. Adam Siao Him Fa a, sans aucun doute, réalisé son plus beau programme en carrière, avec ses quatre quadruples sauts exécutés à la perfection et pas la moindre fausse note par ailleurs. Et en plus, il s'est permis son fameux "back flip", ce salto en arrière qui a encore une fois fait exploser le public, mais qui est interdit en compétition puisqu'il a été, comme lors des derniers championnats d'Europe, pénalisé de deux points.

Sans cette déduction, il aurait aisément battu son record personnel (207,17). Mais pour le Niçois, l'objectif, samedi soir, était ailleurs. "Je suis content d’avoir pris ma revanche par rapport au programme court, a-t-il confié en zone mixte quelques minutes après sa partition. C’est vraiment ce que je voulais sur cette compétition et terminer cette saison sur une bonne note. C’est plutôt réussi."

Programme libre (H) : réaction Adam Siao Him Fa Réaction du Français Adam Siao Him Fa, médaillé de bronze sur ces mondiaux à Montréal, après être remonté de manière fantastique de la 19e place sur le programme court à la 3e place finale.

Le jeune homme de 23 ans est modeste. S'il admet "avoir pris une leçon qui fait mal", il sait qu'une carrière doit passer par ces moments difficiles pour pouvoir passer un cap. Et sa capacité à rebondir, notamment psychologiquement, aussi rapidement et au sein même d'une compétition aussi importante n'augure que du bon pour les prochaines échéances. Une chose est sûre, quand Adam Siao Him Fa parviendra à exécuter ses deux programmes à un tel niveau de maîtrise aperçu samedi à Montréal, il pourra alors jouer dans la cour des grands. Des plus grands.