Fosbury, Panenka, Madjer, axel, salchow... Ces huit sportifs qui ont donné leur nom à un geste

Décédé dimanche, Dick Fosbury, connu pour avoir révolutionné le saut en hauteur avec son célèbre "flop", fait partie de ces sportifs qui ont ancré leur légende en donnant leur nom à un mouvement ou un geste.

Leur geste est rentré dans l'histoire. Dick Fosbury, décédé dimanche 12 mars, a marqué de son empreinte l'athlétisme avec son fameux "flop". Ce saut en hauteur lancé dos à l'obstacle s'est depuis totalement généralisé au plus haut niveau, comme chez les amateurs. L'Américain n'est pas le seul à avoir donné son nom à un mouvement. Lutz, Salchow, Madjer ou Panenka... Retour sur huit sauts et gestes éponymes qui ont marqué l'histoire du sport.

Le fosbury flop en saut en hauteur

Vous l'avez peut-être tenté en cours d'EPS ! L'athlète américain, Dick Fosbury, a donné son nom à une célèbre technique de saut en hauteur en dorsal à la fin des années 1960 : le "flop". Une technique qui consiste à franchir la barre horizontale en s'élevant dans les airs, à l'opposée de celles du rouleau ventral ou du ciseau, alors utilisées. La première fois que le monde découvre ce geste, c'est aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968. Dick Fosbury lance une véritable révolution et décroche l'or olympique avec une barre passée à 2,24 m. Désormais, cette technique est la seule utilisée par les athlètes.

La Panenka en football

La Panenka est une technique particulière pour tirer un pénalty. Ce geste consiste à frapper le ballon d'une pichenette, du coup du pied, sans puissance mais avec une trajectoire bombée, au centre du but. La première fois que le joueur tchèque Antonin Panenka réalise ce geste, c'est en finale du championnat d'Europe 1976. Dernier tireur de la séance de penalties, le Tchèque trompe ainsi le gardien de l'Allemagne de l'Ouest Sepp Maier, offrant du même coup le titre à son équipe.

L'axel en patinage artistique

Figure spectaculaire dans le patinage artistique, l'axel est devenu un incontournable avec une impulsion qui s'opère de face à l'inverse de tous les autres sauts. Il consiste à réaliser en l'air une rotation d'un tour et demi (ou deux tours et demi pour un double axel, et ainsi de suite). Le Norvégien Paulsen Axel en est l'inventeur en 1882, lorsqu'il parvient à réussir la figure, à l'occasion des premiers championnats du monde de patinage artistique à Vienne. Il y remporte la troisième place, trois ans avant d'être sacré champion du monde. L'axel est considéré comme le saut le plus difficile à réaliser sur la glace.

Le Schwenker en handball

Kung fu, chabala, roucoulette, les termes de handball sont nombreux et souvent surprenants. L'un de ces mouvements porte le nom de son créateur. Ce geste appelé Schwenker consiste à tromper la défense en feintant un tir en suspension. Une fois en l’air, le joueur lâche la balle, pose un dribble, puis, dégagé de son défenseur direct, place un appui supplémentaire et déclenche son tir. Il a été inventé par l’Allemand Hinrich Schwenker, qui a accumulé 76 sélections dans les années 1950 et 1960, au temps où le handball se jouait sur gazon.

La Madjer en football

Surtout tenté par les joueurs offensifs, la Madjer est un pur geste technique. Une inspiration qui consiste à mettre un but en effectuant une talonnade entre vos jambes. Elle a été effectuée par le joueur algérien Rabah Madjer pour égaliser en fin de match, lors de la finale de la Coupe des clubs champions en 1987. Son club du FC Porto s'était finalement imposé aux dépens du Bayern Munich (2-1).

Le Thomas en gymnastique

Le mouvement est un salto et demi arrière, qu'il soit en position groupée, carpée ou tendue. C'est l'Américain Kurt Thomas qui en est à l'origine. Premier Américain à devenir champion du monde de gymnastique en 1978, à Strasbourg, le gymnaste a également donné son nom à un geste sur le cheval d'arçons, le Thomas Flair. Il a été trois fois champion du monde dans sa carrière, et trois fois vice-champion du monde.

Le salchow en patinage artistique

Le salchow est un élément de patinage artistique dont le départ se déclenche sur une carre arrière du pied intérieur. L'arrivée s'effectue sur une carre arrière avec l'autre pied que celui ayant lancé le départ. C'est le Suédois Ulrich Salchow qui l'a réalisé pour la première fois en 1909. Durant sa carrière, le patineur a compilé un sacre olympique, dix titres de champion du monde et neuf de champion d'Europe. Ce saut se réalise aujourd'hui en triple rotation dans les compétitions internationales, plus rarement en quadruple rotation.

Le lutz en patinage artistique

Il s'agit d'un saut piqué à contre-rotation. Cette figure, considérée comme la plus difficile à exécuter après l'axel, nécessite à la fois équilibre et coordination afin de faciliter la réception. Elle a été effectuée pour la première fois en 1913 par l'Autrichien Alois Lutz. En compétition, la première femme à avoir réalisé un quadruple lutz est la Russe Alexandra Troussova, à seulement 14 ans, en septembre 2018 (l'Américain Brandon Mroz étant le premier homme en septembre 2011, à 20 ans). Depuis, c'est très rare de voir une patineuse ou même un patineur exécuter un quadruple lutz.