Coupe du monde de biathlon : régularité au tir, irrésistible en poursuite… Les chiffres qui expliquent le couronnement de Quentin Fillon Maillet

En terminant deuxième de la mass start d'Otepää, samedi 12 mars, Quentin Fillon Maillet est devenu le quatrième Français à remporter le classement général de la Coupe du monde. Après trois saisons au terme desquelles il avait terminé à la troisième place de ce classement, le Jurassien soulève pour la première fois le gros globe de cristal. Retour en chiffres sur une saison extraordinaire durant laquelle il n'a laissé que très peu d'espoirs à ses concurrents.

245 points d’avance sur son dauphin, Émilien Jacquelin

Alors qu’il lui reste trois épreuves individuelles à disputer, Quentin Fillon Maillet ne peut plus être rattrapé au classement général de la Coupe du monde. Après sa 2e position lors de la mass start, il compte désormais 870 points, soit 245 d’avance sur son dauphin, Émilien Jacquelin. Avec les trois courses restantes à Holmenkollen (Norvège, du 17 au 20 mars), le Jurassien a encore l’occasion de faire mieux que Martin Fourcade qui, en 2013, avait devancé Emil Svendsen de 421 points.

88% de réussite au tir sur la saison

Tout au long de la saison, et même lors des Jeux olympiques, Quentin Fillon Maillet s’est affirmé comme l’un des meilleurs tireurs du circuit. Sa force ? La régularité sur le tir couché comme sur le tir debout. Avec 87 % de réussite sur le couché, et 89 % debout, il affiche des statistiques quasiment similaires, peu importe la position, tandis que ses poursuivants ont généralement une position de préférence. Cette saison, par exemple, Émilien Jacquelin réussit 86 % de ses tirs couchés, mais seulement 76 % de ses tirs debout.

Quentin Fillon Maillet remporte la poursuite à Hochfilzen (Autriche), lors de la Coupe du monde de biathlon, le 11 décembre 2021. (JOE KLAMAR / AFP)

5 poursuites remportées sur 6 disputées

Jusqu’alors, le Jurassien compte huit victoires cette saison en Coupe du monde : trois en sprint et cinq en poursuite. Après une déconvenue lors de la première poursuite de la saison à Östersund, et une seizième place finale, Quentin Fillon Maillet n’a fait qu’une bouchée des poursuites suivantes. Il s’est finalement adjugé cinq des six épreuves de cette discipline disputées cette saison, sans compter celle des Jeux olympiques, toujours grâce à une précision redoutable aux tirs et une très bonne vitesse sur les skis.

Huit victoires individuelles, dans les pas de Martin Fourcade

Même si les deux biathlètes n’aiment pas forcément la comparaison, force est de constater que Quentin Fillon Maillet marche dans les pas de Martin Fourcade. Lorsque le septuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde avait conquis son premier gros globe de cristal, en 2012, il avait lui aussi remporté huit épreuves durant la saison.

Quentin Fillon Maillet, qui en compte déjà huit, aura l’occasion de monter à nouveau sur le podium lors du dernier week-end de la saison, à Holmenkollen. En revanche, même en remportant les trois dernières courses, Quentin Fillon Maillet n’égalera pas les 1100 points inscrits par Martin Fourcade en 2011-2012. On lui trouvera une excuse : le Pyrénéen avait disputé 26 épreuves pour atteindre ce score, tandis que la saison actuelle ne comporte que 22 épreuves de Coupe du monde.