Mondiaux de biathlon : pas d'or cette fois-ci mais le bronze pour Julia Simon sur les 15 km en individuel, Lisa Vittozzi sacrée

Le week-end a été exceptionnel pour les Françaises aux championnats du monde de biathlon à Nove Mesto (République tchèque). Le début de semaine l'est un peu moins, mais Julia Simon peut accrocher une breloque supplémentaire autour de son cou. Tout juste médaillée d’or sur le relais mixte, le sprint et la poursuite, la Française boucle les 15 km en individuel mardi 13 février sur la troisième marche du podium (+26"9 secondes de la première place). Elle a été devancée par l'Italienne Lisa Vittozzi et l'Allemande Janina Hettich-Walz. Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet finissent respectivement 6e et 7e.

Janina Hettich-Walz repousse Julia Simon sur la troisième place à l'arrivée de cet individuel !



L'Allemande finit à 20" de Lisa Vitozzi. #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/diSsrIEnSW — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 13, 2024

La lutte était serrée entre Vittozzi, Hettich-Walz, ou encore Voigt et le tir a été une fois de plus le juge de paix. Autrice d'une performance presque parfaite jusqu'au dernier tir, une seule erreur a privé Julia Simon, qui a mené pendant toute la course, d'une médaille d'un autre métal, alors que ses concurrentes directes ont signé le 20/20.

💬🥉 Julia Simon, médaillée de bronze sur l'individuel : « Aucun regret, j'ai joué mon biathlon. Ça reste quand même une médaille aux Championnats du monde ! » #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/A6rUO9mSBW — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 13, 2024

Pas de frustration pour autant pour Julia Simon : "Je ne pouvais que faire pire. (...) Jusqu'à maintenant j'ai fait trois médailles d'or, c'est compliqué de tenir ce niveau-là. Donc j'ai eu un petit moment de panique et puis, après, je me suis dit : 'Tes Mondiaux sont réussis, amuse-toi'", a-t-elle confié à la chaîne L'Equipe après la course.