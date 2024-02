Mondiaux de biathlon : le doublé pour Julia Simon sacrée sur la poursuite, Justine Braisaz-Bouchet en bronze

Les Mondiaux de rêve de l'équipe de France féminine de biathlon se poursuivent. Deux jours après sa victoire sur le sprint devant ses trois compatriotes, Julia Simon a réalisé le doublé en remportant la médaille d'or sur la poursuite, dimanche 11 février, à Nove Mesto (République tchèque). Elle conserve son titre de championne du monde de la spécialité acquis la saison dernière à Oberhof (Allemagne) et décroche, donc, son troisième sacre mondial en individuel. L'Italienne Lisa Vittozzi (2e, +46''3) et Justine Braisaz-Bouchet (+49''3) complètent le podium.

Julia Simon va garder son titre sur la poursuite. Julia Simon va déjà chercher un troisième titre sur ces Mondiaux, JULIA SIMON EST INTOUCHABLE !!#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/S2mkK8Pd3I — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 11, 2024

Grand sourire après le quatrième et dernier tir, Julia Simon a eu le temps de savourer son troisième titre mondial tant elle a maîtrisé la course de bout en bout. Partie avec cinq secondes d'avance sur Justine Braisaz-Bouchet, elle a passé la ligne avec un matelas d'avance confortable sur ses poursuivantes.

Un troisième tir supersonique

Sa victoire s'est dessinée au troisième tir, le premier debout, alors qu'elle était au duel avec Justine Braisaz-Bouchet. Grâce à un 5/5 supersonique, elle l'a poussée à la faute pour s'envoler en solitaire avant un dernier tir encore aussi rapide que parfait. Contrairement à sa compatriote (16/20), la tenante du titre du classement général de la Coupe du monde a, comme à son habitude, construit son succès derrière la carabine (19/20).

Toujours aussi à l'aise sur les planches (deuxième temps de ski), Justine Braisaz-Bouchet est parvenue à conserver une place sur le podium malgré ses quatre erreurs sur le pas de tir. C'est la deuxième médaille de bronze individuelle aux Mondiaux pour la championne olympique de la mass start 2022 qui reste en quête d'un premier sacre aux Championnats du monde.

Julia Simon forge un peu plus sa légende dans l'histoire du biathlon français avec ce troisième titre mondial en autant de courses lors de cette 59e édition (avec le relais mixte et le sprint). Elle est la troisième biathlète à conserver son titre sur la poursuite après la Suédoise Magdalena Forsberg (1997 et 1998) et l'Allemande Laura Dahlmeier (2016 et 2017). Aussi, elle égale Marie Dorin avec quatre médailles d'or individuelles aux Mondiaux, un record pour l'équipe de France féminine.

Elle aura l'occasion d'agrandir sa collection de breloques avec l'individuel, mardi, et la mass start, dimanche prochain. Le tout, sans compter le relais féminin, samedi.