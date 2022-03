ENTRETIEN. "Prouver que l'Ukraine est la nation que l’on ne peut pas casser", témoignent les jeunes biathlètes Yuliia et Olena Horodna, symboles de la résistance ukrainienne

Yuliia, 20 ans, et Olena, 17 ans, disputeront leur première course en Coupe du monde de biathlon ce week-end, à Otepää en Estonie.

Si l'Ukraine avait encore besoin de symboles contre l'envahisseur russe, en voici deux nouveaux. Yuliia et Olena Horodna, deux biathlètes des équipes jeunes d'Ukraine, disputeront ce week-end la Coupe du monde d'Otepää en Estonie. Un véritable souffle d'air sur la planète biathlon, dépourvue d'athlètes ukrainiens, restés au pays pour défendre leurs villes, ou protéger leurs familles.

Accueillies par l'équipe nationale tchèque, les deux soeurs ont accepté de répondre en exclusivité aux questions de franceinfo: sport. Yuliia, 20 ans et Olena, 17 ans, reviennent sur l'exil de leur pays, la symbolique de leur présence sur le circuit cette semaine ou encore l'expérience à engranger, malgré les circonstances. Entretien.

franceinfo:sport : Olena, Yuliia, comment vous sentez-vous en ce moment après tout ce que vous venez de vivre ces deux dernières semaines ?

Les soeurs Horodna : Je ne sais pas quoi répondre. Je m’inquiète beaucoup pour les Ukrainiens. Je me suis réveillée un jour avec cette phrase : « La guerre a commencé ». Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ce sentiment est horrible, combien nous avons souffert en entendant ces mots.

"Depuis ce jour, on ne peut plus dormir normalement, et on n'a de cesse de regarder les nouvelles sur notre pays..." Yuliia et Olena Horodna franceinfo: sport

Pouvez-vous nous raconter votre parcours, votre trajet pour fuir votre pays ?

C’était à Syanky (dans la région de Lviv, à l'ouest du pays) pendant notre stage de préparation. Au début, nous ne voulions pas y croire, c'était impossible. Puis, on nous a rapidement dit que nous devions rentrer à la maison. Directement de retour chez nous, nous avons quitté le domicile avec notre famille pour l’étranger. Depuis ce jour, on ne peut plus dormir normalement, et on n'a de cesse de regarder les nouvelles sur notre pays...

Ce week-end, vous serez à Otepää (Estonie) en Coupe du monde pour la première fois. Vous deviendrez de véritables symboles de la lutte des Ukrainiens. Comment ressentez-vous cela ?

Nous sommes très reconnaissantes d'avoir cette possibilité. Nous souhaitons dire un grand merci à tous ceux qui nous ont aidées pour en arriver là. C’est une grande responsabilité pour nous !

A quel point était-ce important pour vous d’aller concourir en ce moment ? Quel message souhaitez-vous faire passer à travers votre participation ?

C’est important. Nous avons le devoir de prouver à tout le monde que l'Ukraine est la nation que l’on ne peut pas casser. Et on va lutter pour cela jusqu’à la fin. C'est pour cela que nous représenterons l’Ukraine pendant cette période compliquée.

Vous avez été accueillies au sein de l’équipe de biathlon de République tchèque. Comment cela se passe-t-il avec le staff et les autres athlètes ?

On a été très bien accueillies. Nous évoluons toutes les deux dans de bonnes conditions et chacun essaye de nous aider pour quoi que ce soit. Tous les athlètes sont très aimables avec nous et nous apprenons à nous découvrir, comme nous ne nous connaissions pas il y a peu. Tout est plus facile ici, avec eux.

Pour parler un peu sport, vous allez aussi, malgré les circonstances actuelles terribles, pouvoir prendre de l’expérience au plus haut niveau. Comment envisagez-vous ces compétitions en Estonie ?

Participer à ce niveau de compétition, c’est une grande expérience, vraiment. [Pour Yuliia] J'ai déjà couru sur le circuit B de biathlon, et ce sera intéressant pour moi de voir comment j'ai évolué depuis. [Pour Olena] Ce seront mes grands débuts à l'international et je ne sais pas quoi attendre de cette compétition. Ce sera quoi qu'il arrive la première grosse expérience de toute ma vie.

Pour en savoir un peu plus sur vous, Yuliia et Olena, que pouvez-vous nous dire sur vous ?

Eh bien, nous sommes toutes les deux dans l'équipe nationale juniors. On se soutient et on s'aide toujours l’une et l’autre, nous sommes très fusionnelles. Et où que ce soit, depuis les championnats dans notre catégorie (juniors), on essaye de tenir ensemble. Nous décidons toutes les deux ce qui serait le mieux pour nous.

Cet entretien a été réalisé grâce à la Fédération ukrainienne de biathlon.