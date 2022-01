Coupe du monde de biathlon : revivez la victoire de Quentin Fillon Maillet sur la poursuite de Ruhpolding

À Oberhof, la semaine dernière, il avait remporté la poursuite après avoir failli sur le sprint. Jeudi, à Ruhpolding, Quentin Fillon Maillet a, cette fois, remporté le sprint et se verrait bien faire coup double, en remportant également la poursuite, dimanche 16 janvier à partir de 14h45.

Porteur des dossards rouge (leader du classement de la spécialité) et jaune (leader du général), le natif de Champagnole sera dans le viseur de la concurrence. Si ses concurrents habituels Sebastian Samuelsson (+1'02") et Émilien Jacquelin (+1'43") accusent beaucoup du retard, Fillon Maillet devra se méfier. L'Allemand Benedikt Doll (+ 7") talonne le Français et le Biélorusse Anton Smolski (+ 32") est aussi en embuscade. Suivez la course en direct.