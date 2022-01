Coupe du monde de biathlon : Quentin Fillon Maillet signe une nouvelle victoire sur la poursuite d'Oberhof et prend la tête du général

Sensationnel. Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite d'Oberhof, dimanche 9 janvier, au terme d'une course rondement menée. Malgré un début en demi-teinte avec deux fautes au premier tir couché, le Français a gardé sa lucidité et est revenu sur le Russe Alexandr Loginov grâce à un dernier tir parfait (18 sur 20 au total). Sebastian Samuelsson et Tarjei Boe complètent le podium. Il s'agit de la 9e victoire en Coupe du monde pour le Tricolore.

Exceptionnel Quentin Fillon Maillet !!! Le Français remporte la poursuite d'Oberhof devant Sebastian Samuelsson et empoche son 9️⃣e succès en Coupe du Monde ! #ChaletClub pic.twitter.com/ivvWfe71sN — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 9, 2022

Troisième victoire consécutive

Quentin Fillon Maillet signe ainsi sa troisième victoire de suite en poursuite, après celles du Grand-Bornand et de Hochfilzen, et prend la tête du général à Emilien Jacquelin, qui est totalement passé à côté de sa course (17e), craquant sur la fin, et termine avec le 38e temps de ski.

Un résultat surprenant pour le Français qui a habitué à bien mieux. "Je n'avais pas le matériel adéquat pour jouer devant", a justifié Emilien Jacquelin. "Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un problème de jambes, je n'ai jamais fait pire que 6e temps de ski jusqu'ici donc aujourd'hui, avoir le 38e temps sur les skis, c'est pas un problème de jambes non...", a-t-il assuré, particulièrement agacé au micro de la chaîne L'Equipe.

Belle réaction après un premier tir en demi-teinte

Après avoir terminé 9e du sprint vendredi, de son côté, Quentin Fillon Maillet est donc monté en puissance et a bien géré les conditions météo, pourtant difficiles dimanche, entre la neige tombante, le manque de visibilité et le vent. "Je me suis fait un peu piéger sur le premier tir (deux fautes) car il y a avait moins de vent, mais finalement, les conditions ont un peu changé et j'ai pu bien gérer cette fin de course", a réagi le Français.

Les deux autres biathlètes tricolores engagés sur cette poursuite ont aussi réalisé de belles courses. Fabien Claude termine 7e et Simon Desthieux peut être heureux de sa 19e place, lui étant parti en 47e position.