Coupe du monde de biathlon : Julia Simon s'offre la victoire sur le sprint d'Otepää

Il aura fallu attendre l'avant-dernière étape de Coupe du monde pour voir Julia Simon gagner. La biathlète des Saisies s'est offert son premier succès de l'hiver avec la manière, vendredi 11 mars. Sur le sprint d'Otepää, la Française a signé une performance de haut-vol avec une seule balle manquée devant les cibles et le troisième temps de ski. Julia Simon est et restera la première lauréate de l'histoire du circuit principal sur le site estonien.

Julia Simon powers through the last loop to arrive in first place in the finish - after 2 mass start wins and a pursuit win, could this be a first sprint win for the @FedFranceSki ace?



