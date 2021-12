Coupe du monde de biathlon : nouveau podium pour Emilien Jacquelin, troisième de la poursuite à Östersund

Le Norvégien Vetle Sjastad Christiansen gagne la course et récupère le dossard jaune par la même occasion.

Après la belle victoire des Françaises sur le relais, les Français avaient également rendez-vous à Östersund, dimanche après-midi. Tout s’est joué sur le dernier tir debout. Au coude à coude avec Samuelsson et Christiansen jusqu’au bout, Emilien Jacquelin termine en 3e position sur cette poursuite hommes. Après un un début de course parfait, le Français s'est sabordé sur le troisième rendez-vous devant les cibles en commettant deux erreurs.

Une aubaine pour Vetle Sjastad Christiansen, qui en a profité pour revenir en tête de course. C'est finalement sur le dernier tir que tout s'est décidé. Les erreurs de Jacquelin et Samuelsson ont permis à Christiansen de prendre de l'avance. Ce dernier n'a pas craqué lors des derniers instants de la course, alors que les autres nommés se sont livrés un duel jusqu'au bout. Au sprint, c'est finalement le Suédois, Sebastian Samuelsson, qui a raflé la deuxième place.

Trois autres français dans le top 20

Sur la dernière marche du podium, Emilien Jacquelin termine 11 secondes derrière le vainqueur norvégien. Il conclut d'une bien belle manière ce rendez-vous suédois.

Pour le reste, trois autres Français terminent dans le Top 20. Antonin Guigonnat finit la poursuite en neuvième position, Quentin Fillon Maillet est seizième, suivi de près par Fabien Claude, dix-septième. Belle désillusion pour Simon Desthieux qui termine à la 27e place.