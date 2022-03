Biathlon : Simon Desthieux, champion olympique et vice-champion du monde, annonce sa retraite

Clap de fin pour Simon Desthieux. Le biathlète de 30 ans a annoncé, mardi 15 mars, qu'il rangeait la carabine. "Ce sera une dernière Coupe du monde [ce week-end à Oslo], car je vous annonce que j'arrête ma carrière après", a-t-il expliqué sur le site de la Fédération française de ski.

@simondstx !

Notre double médaillé olympique Simon Desthieux met un terme à sa carrière sportive.

La FFS le remercie pour son parcours d’athlète de haut-niveau et pour l’état d’esprit dont il a fait preuve tout au long de ces années. pic.twitter.com/IolJOF9mXL — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 15, 2022

La carrière du licencié de Hauteville-Lompnes a notamment été marquée par un titre olympique avec le relais mixte en 2018. Il était présent également lors du récent relais hommes argenté à Pékin avec ses coéquipiers. Le champion a atteint l'un des points d'orgue de sa carrière en individuel en début de saison, en devenant le sixième français à enfiler le temps d'une course le dossard jaune de leader de la Coupe du monde.

Des souvenirs plein la tête

Désormais, le médaillé d'argent du sprint aux derniers Mondiaux de Pokljuka pense à l'après. "J'ai des projets qui se profilent dès aujourd'hui, mais c'est sûr qu'une fin de carrière, ça se prépare, il y a beaucoup de choses qui me passionnent." Ce week-end, Simon Desthieux va dire au revoir au biathlon sur la Coupe du monde d'Oslo, une étape qui lui "tient à cœur et [lui] plait énormément. C'est un site que j'apprécie beaucoup et je trouve que cela fait quelque chose d'arrêter ma carrière sur un beau site comme ça."

"Je suis content de ce que j'ai fait, content de ce que j'ai vécu. Il y a eu de très très beaux moments, et j'arrive à un stade où j'ai besoin d'autre chose. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la Coupe du monde. J'aspire à autre chose aujourd'hui." Simon Desthieux, biathlète sur le site de la Fédération français de ski

"Beaucoup de moments m'ont marqué, notamment les relais où on a été chercher beaucoup de médailles. J'ai vibré, il y a eu beaucoup d'émotions, de plaisir, de joie. A haut niveau, il y a des côtés qui sont magnifiques et je retiendrai ces beaux moments de partage", a encore expliqué le sportif aindinois.