Biathlon : les Bleus terminent la saison sans victoire pour la première fois en 26 ans

Après la quatrième place de Quentin Fillon Maillet sur la mass start d'Oslo, dimanche, l'équipe de France masculine de biathlon termine sa saison sans la moindre victoire sur les courses individuelles, une première depuis 1997.

Il faut remonter au siècle dernier. L'équipe de France masculine de biathlon était devenue un fournisseur officiel de victoires, une garantie de succès dans l'hiver du sport tricolore. La mass start d'Oslo ce dimanche 19 mars aura scellé les derniers espoirs de cet exercice 2022-2023, la victoire revenant à l'inévitable Johannes Boe devant son public. Quentin Fillon Maillet s'est accroché, terminant quatrième, après sa deuxième place de la veille sur la poursuite. Insuffisant toutefois pour éviter une disette comme les Bleus n'en avaient pas connue depuis 26 ans.

Pour la première fois depuis la saison 1996-1997, aucun biathlète hexagonal n'aura remporté de course individuelle lors de cet exercice 2022-2023 globalement décevant. Tenant du titre du classement général, "QFM" aura eu bien du mal à digérer son année historique entre son globe de cristal et ses cinq médailles olympiques de Pékin.

Des leaders en retrait

Derrière le chef de file du contingent tricolore, Emilien Jacquelin aura connu un bon passage au début de la saison, avec trois podiums consécutifs à Kontiolahti, puis Hochfilzen, avant de se montrer plus en retrait, lessivé. Fabien Claude a passé un cap en régularité, mais sans pour le moment parvenir à se mêler à la lutte pour des places d'honneur sur les courses individuelles. Eric Perrot, lui, met le nez à la fenêtre avec quelques belles promesses (podium pour sa première mass start à Östersund, le 12 mars), à 21 ans seulement. Mais pas de victoire à l'horizon.

Les 25 dernières saisons avaient toutes été synonymes de lauriers, grâce à des leaders parmi les meilleurs biathlètes du monde, et des générations se succédant dans l'excellence. Raphaël Poirée avait ouvert la voie, en remportant au moins une course chaque saison entre 1998 et 2007, avec quatre globes de cristal du classement général à la clé. Martin Fourcade n'a pas tardé à lui succéder, à partir de la saison 2009-2010.

Entretemps, Vincent Defrasne s'était adjugé le globe de l'individuel en 2007-2008 avec un succès, avant que Vincent Jay ne s'impose sur l'individuel de Vancouver un an plus tard. Presque un autre temps, et une époque de vaches plus maigres, jamais au point de ne pas voir un Tricolore lever les bras. Contrairement à cette saison. Aux Bleus de faire de 2023 une anomalie sans lendemain.