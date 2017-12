Sports d\'hiver : une station de ski éphémère aux portes de Paris

Une station de ski éphémère a ouvert à Pantin (Seine-Saint-Denis), aux portes de Paris. 400 mètres carrés ont été aménagés pour partir à la découverte des sports d'hiver. Pour les amateurs de frissons, une rampe de sept mètres de haut est à dévaler sur une grosse bouée. Les visiteurs sont comme à la montagne juste de l'autre côté du périphérique parisien.

Un village d'hiver jusqu'au 7 janvier

Le succès est au rendez-vous et de nombreuses familles viennent profiter de ce nouveau lieu avec leurs enfants. "On fait des batailles de neige, on glisse avec la bouée, on fait de la luge", s'enthousiasme un enfant. Pour les parents, cela permet aussi d'initier au ski sans devoir dépenser un budget important. À défaut de véritables flocons pendant ces vacances, le village d'hiver de Pantin propose une excursion à la neige jusqu'au 7 janvier.

