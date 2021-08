Thérapie : se relaxer grâce à la plongée

La rédaction du 12/13 vous propose de relâcher vos muscles et votre esprit à travers une expérience sensorielle unique : une plongée thérapeutique.

C'est une expérience sensorielle unique que s'apprêtent à vivre deux adolescents : une séance de plongée sous-marine qui mélange loisir et méditation, encadrée par une monitrice spécialement formée à cette technique. "Ça permet d'abaisser le rythme cardiaque et d'abaisser la ventilation, c'est assez naturel en plongée, mais là on l'accentue", explique Sandra Greck, monitrice chez Bathysmed. Se jeter à l'eau permettraint ainsi de dépasser ses angoisses, son stress.

Phases de repos

Les adolescents et leur monitrice vont descendre lentement à plus de quinze mètres de profondeur. Le rythme cardiaque diminue, la respiration ralentit. Posés au fond de l'eau, ils réalisent des exercices de relaxation empruntés à la sophrologie. Une parenthèse pour Sacha qui souffre de troubles de la concentration. "J'ai déjà utilisé ces méthodes quand je devais faire mon vaccin, je stressais énormément, j'ai une phobie des aiguilles", confie-t-il. Les effets ont été prouvés par des résultats cliniques, sur des victimes de stress post-traumatique.