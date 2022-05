Seconde main : les friperies font de plus en plus d'adeptes

Se vêtir en friperie permet de s'habiller moins cher avec de la seconde main. Certaines enseignes permettent d'acheter les vêtements au poids, de 20 euros à 60 euros le kg. Ces prix cassés attirent de plus en plus et des clients de tout âge. "J'aime toujours trouver des choses qui sont différentes", affirme une femme. Le marché de l'occasion est plébiscité. En 2021, 36 % des Français ont acheté de la seconde main.

"Ils ont été donnés par des particuliers"

Dans un entrepôt de Rouen (Seine-Maritime), de nombreux vêtements sont stockés. Chaque semaine, 30 tonnes sont livrées d'Europe, d'Asie ou des États-Unis. "Tous ces vêtements que vous voyez là, il faut savoir qu'à la base, ils ont été donnés par des particuliers", indique Éric Rey, directeur de Retail Groupe D.B Invest Eureka. Les vêtements sont ensuite réparés ou recyclés, puis triés. Les fripes terminent leur parcours sur des cintres, c'est ici que leurs prix en boutique sont fixés.