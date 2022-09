Sport et environnement : NOWU organise sa première Clean Run dans le Bois de Vincennes

Paire de runnings, gants et sacs poubelle. Ils seront plus de 200 participants, équipés de ces accoutrements, à disputer une course un peu particulière, samedi 1er octobre, de 11 heures à 14 heures au Bois de Vincennes. Une Clean Run, est comme son nom l'indique, une course qui a pour but de collecter les déchets dans la nature. Ou comment associer sport et protection de l'environnement.



"L'idée de cette Clean Run n'est pas du tout la performance", explique Gautier Curtil, le directeur de l'offre numérique NOWU, qui propose des solutions pour la cause environnementale. En partenariat avec la fondation Surfrider, l'événement qui aura lieu aux abords du lac des Minimes à Vincennes, vise en effet à sensibiliser le public à la problématique de la pollution en zones urbaines.

Sensibiliser la jeunesse aux questions environnementales

Les participants se verront ainsi équipés de gants et de sacs poubelles. "Ils auront aussi un bracelet biodégradable à planter en forêt, contenant des graines de tournesols et des plants de tomates", détaille Gautier Curtil.

Ce dernier conclut : "notre objectif est de donner chaque jour des clés pour sensibiliser la jeunesse aux questions environnementales. Nous souhaitons également mettre en place d'autres événements du type de cette Clean Run". Cette dernière fait notamment suite aux challenges #taplanetetondefi qui avaient déjà réuni la communauté NOWU, forte de 26 000 followers sur Instagram. En organisant cette course, NOWU entend poursuivre son objectif : faire germer des consciences écologiques.

