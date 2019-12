Ski alpin : Alexis Pinturault remporte le combiné de Bormio et devient le skieur en activité le plus victorieux en Coupe du monde

Le Français a devancé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et le Suisse Loïc Meillard.

Le Français Alexis Pinturault a remporté, dimanche 29 décembre, le combiné de Bormio (Italie). Il décroche ainsi la 26e victoire de sa carrière, ce qui en fait le skieur en activité le plus victorieux en Coupe du monde. Alexis Pinturault a devancé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 51 centièmes de seconde et le Suisse Loïc Meillard de 56 centièmes de seconde. L'autre Français en course, Nils Allegre, a terminé 6e.

Même diminué, @AlexPinturault reste le boss en combiné 9e succès en Coupe du monde pour le Français à #Bormio https://t.co/acHuVNwmBg — France tv sport (@francetvsport) December 29, 2019

Avec cette victoire, le skieur de Courchevel prend la tête de la Coupe du monde de combiné et se hisse à la troisième place au classement général. Blessé à la cuisse gauche, Alexis Pinturault a pris la décision, samedi, de participer au combiné. "Je suis vraiment heureux. C'était une journée difficile. Ici à Bormio, il y a un plat vraiment long. Je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que d'attaquer le plus possible et de voir ce que ça donnait", a déclaré le Français.