Scandales dans les fédérations sportives : les députés écologistes présentent un projet de commission d'enquête parlementaire

Après les nombreux dysfonctionnements apparus dans certaines fédérations sportives françaises, des députés écologistes veulent créer une commission d'enquête parlementaire consacrée aux fédérations sportives.

Le groupe des députés écologistes va présenter mardi 6 juin à l'Assemblée nationale un projet de commission d'enquête parlementaire consacrée aux fédérations sportives dont plusieurs sont confrontées à des dysfonctionnements, a appris lundi franceinfo auprès de la députée Europe-Ecologie Les Verts (EELV) Sabrina Sebaihi, confirmant une information du journal l'Equipe.

>> Sport français en crise : "Ce qui arrive aujourd'hui à la tête des fédérations est plus que nécessaire", estime l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu

La députée écologiste à l'origine du projet pointe un "dysfonctionnement structurel dans les fédérations sportives" qui rejaillit sur tout le mouvement du sport. "Pas un jour ne se passe" sans que cela "éclabousse le mouvement sportif". Récemment, les fédérations du tennis, du rugby, du judo ou encore du football ont été mises en cause pour leur fonctionnement interne ou sont au centre d'affaires de corruption ou de violences sexistes et sexuelles.

"Un questionnement sur les moyens"

Sabrina Sebaihi entend travailler sur plusieurs axes : les violences sexistes et sexuelles, les discriminations, qu’elles soient racistes, homophobes ou de genre, et la corruption. La députée estime notamment qu'il y a "un questionnement sur les moyens ", car "on a le sentiment qu'ils sont colossaux au niveau des fédérations", alors que l'on constate "le peu de moyens dont disposent des clubs de sports et les bénévoles à l'échelle des territoires".

"Toutes ses affaires sont en train de rompre la confiance entre les Français et ce monde du sport." Sabrina Sebaihi, députée EELV à franceinfo

Le projet sera présenté au bureau de l'Assemblée nationale mardi. Le texte sera "contrôlé par le garde des Sceaux" pour vérifier qu'il est conforme et pour donner un cadre juridique à la commission, détaille la députée. Au bout d'un délai maximum d'un mois, l'appel à candidature sera lancé. La commission d'enquête peut compter jusqu'à 30 membres.

Le travail pourra commencer et durer au maximum six mois. Un rapport sera remis à l'issue des débats avec des préconisations. Sabrina Sebaihi imagine "un groupe transpartisan" pour "travailler à des propositions législatives". Les autres composantes de la Nupes, ou les députés de la majorité Renaissance sont "très intéressés pour travailler sur le mouvement sportif", assure l'élue EELV.