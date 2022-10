Running : Sine Qua Non Run, une course à pied solidaire pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

Une course solidaire pour "piétiner" les violences faites aux femmes. Samedi 22 octobre, l'association Sine Qua Non va s'approprier une partie du 19e arrondissement de Paris pour la cinquième édition de sa course solidaire "Sine Qua Non Run".

"Cette course est un événement annuel de mobilisation et de sensibilisation sur la question des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes", explique Mathilde Castres, présidente et fondatrice de l'association. Encore aujourd'hui, toutes les sept minutes une femme est victime de viol ou d’une tentative de viol, et une femme sur trois est victime de violences dans le monde.

22.10.2022, Sine Qua Non Run, une course de 6 ou 10 km dont le départ sera donné Place Stalingrad à Paris. Au-delà du défi sportif, c’est une invitation à se mobiliser pour piétiner les violences sexistes et sexuelles auxquelles les femmes sont trop souvent confrontées pic.twitter.com/hCy7yzwnay — Sine Qua Non (@SineQuaNonAsso) July 27, 2022

Sine Qua Non a pour objectif de sensibiliser aux violences faites aux femmes, mais aussi de leur permettre de se réapproprier l'espace public. "On remarque que la pratique sportive dans la rue est trop souvent aujourd'hui masculine. C'est le cas notamment sur les terrains de sports urbains, de football, basket, skatepark, ou encore sur les espaces de street workout, qui sont utilisés en majorité par les hommes", relève la fondatrice de l'association.

Balayer les injonctions

La raison ? Beaucoup de femmes ont peur ou se restreignent à pratiquer un sport dans la rue, selon Mathilde Castres. "Le sport est un outil pour se sentir mieux, et avoir confiance en soi, et il n'est pas normal, quand on est une femme, d'avoir ces injonctions. Il faut oser. Une femme peut courir où elle veut quand elle veut, comme elle veut", poursuit-elle.

Le départ sera donné place de la Bataille de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Deux types de courses sont proposés, un 6 km et un 10 km. Le tracé emmène les participants et participantes jusqu'à Pantin (Seine-Saint-Denis) par le canal de l'Ourcq et le parc de la Villette. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi 21 octobre. Une version connectée est également disponible pour réaliser la course à distance.

En plus de la course à pied, l'association poursuit son engagement sur les terrains urbains de football où elle réserve des créneaux pour les femmes, pour "s'habituer, oser y pratiquer et qu'hommes et femmes apprennent à se partager les terrains", ajoute Mathilde Castres. L'association reversera 100 % des bénéfices à ONU Femmes [une entité de l'Organisation des nations unies] afin de soutenir ses programmes d’action de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes dans le monde.