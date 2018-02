VIDEO. Tournoi des six nations : bientôt la fin d'une série noire pour le XV de France ?

Nouvelle année, nouveaux visages, nouveaux joueurs et nouveau sélectionneur. Le XV de France s'est entraîné pendant 15 jours à Marcoussis (Essonne) en espérant peut-être trouver un nouvel élan pour effacer une année 2017 désastreuse pour le rugby français. Sur le terrain, la France n'a plus gagné depuis mars 2017, écrasée en novembre par la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Un match nul humiliant contre le Japon : le moral de l'équipe est alors au plus bas. Bilan des Bleus en 2017 : 12 matchs, 8 défaites, 3 victoires et un nul.

Six défaites consécutives

Après six défaites consécutives, le sélectionneur Guy Novès est licencié pour faute grave en décembre, du jamais-vu dans le monde du rugby. Il est remplacé par Jacques Brunel. Hors des terrains, le rugby français est aussi dans la tourmente. Le président Bernard Laporte est mis en cause, suspecté de conflits d'intérêt et de favoritisme au sein de la fédération. Ces dernières semaines, perquisitions au siège de la fédération, et au domicile de Bernard Laporte après l'ouverture d'une enquête par le parquet financier. Dans ce contexte, cet après-midi face aux Irlandais, les Bleus vont essayer de stopper l'hémorragie et renouer avec la victoire.

