DIRECT. Tournoi des six nations : les Bleus ont toujours un train de retard (12-3 pour l'Irlande)

Ce qu'il faut savoir

C’est parti pour l’édition 2018 du Tournoi des six nations. L’équipe de France commence par un gros morceau, samedi 3 février au Stade de France, avec l'Irlande. Pour le premier match du nouveau sélectionneur Jacques Brunel, les Bleus ne partent pas favoris face à un XV du Trèfle solide. Une rencontre à voir à partir de 17h35 sur France 2 et sur notre site franceinfo.fr.

Sortir de la série noire. L’année 2017 a été plus que sombre pour le rugby français, entre désillusions sportives, luttes de pouvoir et licenciement du sélectionneur Guy Novès, après une tournée de juin désastreuse en Afrique du Sud (trois défaites), et une tournée d’automne tout aussi calamiteuse (deux défaites et un nul contre le Japon). Le plan de relance des Bleus passe par une victoire contre l’Irlande pour bien lancer le Tournoi et retrouver la confiance.

Les nouveautés du XV tricolore. Pour débuter face à l’Irlande, à la charnière, Jacques Brunel a fait confiance au duo composé de l'expérimenté Maxime Machenaud et du petit nouveau Matthieu Jalibert (19 ans, première sélection). Derrière, Henry Chavancy a été choisi à la place de Jonathan Danty, pour former la paire de centres avec Rémi Lamerat. Pour la qualité de son jeu au pied long, le Castrais Geoffrey Palis, lui aussi bizut, prendra place à l’arrière après quatre ans passés dans l'antichambre de l'équipe nationale.

L’Angleterre vise un triplé. Grand favori, le XV de la Rose a dans le viseur une troisième victoire. Toutefois, selon le sélectionneur Eddie Jones, "il faudra se méfier de tout le monde" car, selon l'Australien, "le XV de la Rose est devenu l'équipe à battre". Sur sa route se dressera principalement l’Irlande. Les deux équipes se sont partagé les quatre dernières éditions du Tournoi. Le match Angleterre-Irlande du 17 mars, en clôture de l'épreuve, a de faux airs de finale.