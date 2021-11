France-Nouvelle-Zélande : dans les coulisses du triomphe des Bleus face aux All Blacks

Plus que la performance, c'est un match charnière pour les Bleus. Pour les mémoires et pour l'avenir. Les joueurs du XV de France sont venus à bout des All-Blacks (40 à 25) samedi 20 novembre au Stade de France, dans une ambiance incandescente. Les équipes de Stade 2 se sont faufilés dans les coulisses pour vous faire vivre cet exploit au coeur des vestiaires tricolores.

Les mots forts de Fickou

"Il y a tout le monde dans les tribunes, on donne tout ! On a pas le droit de subir, on ne se relâche jamais !" Les mots sont ceux de Gaël Fickou, destinés à ses coéquipiers dans le vestiaire à quelques minutes du coup d'envoi. Des paroles respectées, tant les Bleus ont pris le match par le bon bout, en dominant nettement leur adversaire. Un deuxième discours, celui de Fabien Gatlhié est captée à la pause. Là encore, l'exigence : "Vous pouvez faire mieux", insiste le coach tricolore. Il va être entendu.

Malgré un sursaut d'orgueil des Néo-Zélandais dans le second acte, les Bleus maintiennent leur niveau pour finalement s'imposer (40-25) et obtenir un succès précieux à deux ans du Mondial. Si les Bleus n'ont pas été champions du monde dimanche, ils ont pu savourer. Sans modération.