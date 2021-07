Rugby : cinq changements dans le XV de France pour le deuxième test en Australie

Moins d'une semaine après un revers concédé sur le fil face aux Wallabies (21-23), le XV de France a décidé d'effectuer plusieurs retouches dans sa composition de départ. Cinq changements, tous parmi le paquet d'avants, ont été décidés par le sélectionneur Fabien Galthié avant de retrouver l'Australie, mardi 13 juillet du côté de Melbourne, à 12h05 heure française.

Le pilier Wilfrid Hounkpatin (Castres, 30 ans, 1ere sélection), les deuxièmes lignes Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles, 26 ans, 3e sélection) et Pierre-Henri Azagoh (Stade français, 22 ans, 1ere sélection) ainsi que les troisièmes lignes Cameron Woki (Bordeaux-Bègles, 22 ans, 6e sélection), le seul à avoir été remplaçant lors du premier test et à débuter le deuxième, et Ibrahim Diallo (Racing 92, 23 ans, 1ere sélection) seront titulaires pour ce deuxième des trois test-matchs.

Chez les remplaçants, plusieurs titulaires font le chemin inverse en revenant sur le banc avec Demba Bamba (Lyon), Killian Geraci (Lyon), Sekou Macalou (Stade Français), Romain Taofifenua (Toulon) et l'arrivée d'Enzo Forletta (Montpellier), qui devrait lui connaître sa première sélection avec les Bleus.