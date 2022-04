France-Irlande : récital des Bleues qui écrasent le XV du Trèfle pour leur deuxième match du Tournoi des six nations

Une copie très propre. Le XV de France a dominé l'Irlande (40-5), avec le bonus offensif, samedi 2 avril, à Toulouse, pour la deuxième journée du Tournoi. Les Bleues ont su redresser la barre après un match brouillon contre l’Italie malgré la victoire (39-6). Oubliez le festival de maladresses et de ballons tombés qui avait plombé les intentions de jeu françaises en ouverture du Tournoi, contre l’Irlande les Bleues ont récité leur rugby en claquant six essais, quatre rien qu'en première période. C’était le principal objectif de cette équipe, largement favorite sur le papier, face à un XV du Trèfle en reconstruction.

Le staff des Bleues avait promis plus de jeu au pied et mis l'accent sur l’importance du combat pour répondre aux conditions climatiques compliquées et à la densité physique irlandaise. Les joueuses ont appliqué les consignes à la lettre. Au pied, la charnière Sansus-Drouin a évité les risques inutiles dans le camp français en occupant parfaitement le terrain. Dans le sillage des deuxième et troisièmes ligne Madoussou Fall et Gaëlle Hermet, les Tricolores ont ferraillé en défense poussant régulièrement leurs adversaires à la faute.

La mêlée comme piston de l’attaque

Bousculée face à l’Italie, la touche tricolore finit sur un quasi sans faute et a même volé trois ballons. Mais c’est surtout en mêlée et sur ballon porté que les Bleues ont étouffé progressivement la résistance irlandaise puisqu’ils sont à l’origine de cinq essais. Dans ce récital offensif, deux locales se sont particulièrement régalées derrière ce pack dans l’avancée : la demi de mêlée toulousaine, Laure Sansus, a claqué un doublé en s’échappant sur le petit côté d’une mêlée à cinq mètres - elle a d'ailleurs été ovationnée et a été sacrée joueuse du match - tandis que l’ailière de Blagnac Mélissande Llorens a planté un essai et n’est pas passée loin de récidiver en fin de rencontre.

A Ernest-Wallon, dans une enceinte balayée par un vent glacial et devant près de 11 000 spectateurs, les joueuses d’Annick Hayraud ont rempli leur mission : gagner avec la manière. De quoi faire le plein de confiance avant d’aborder leur premier déplacement, en Ecosse le week-end prochain. Deux victoires en autant de matchs. Cela faisait quatre ans que les Bleues n’avaient pas aussi bien commencé un Tournoi des six nations. C’était en 2018 et elles avaient d’ailleurs gagné la compétition en réalisant le Grand Chelem. Le chemin est encore long - trois rencontres - pour décrocher une issue similaire, mais les Bleues se sont offert le droit d'y croire un peu plus longtemps.