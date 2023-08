France-Australie : Jalibert et Dupont à la charnière, les cadres alignés face aux Wallabies... La composition des Bleus pour le dernier match de préparation

Le XV de France termine sa préparation à la Coupe du monde face à l'Australie, dimanche à 17h45, au Stade de France.

En ordre de marche. A l'image de la composition pour le deuxième match de préparation face à l'Ecosse, l'encadrement de l'équipe de France a choisi d'aligner ses cadres pour affronter l'Australie, dimanche 27 août à 17h45, au Stade de France. Cinq jours après avoir battu les Fidji à Nantes, et trois jours après avoir annoncé la liste de 33 joueurs conservés pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), Fabien Galthié et son staff ont donc décidé, jeudi 24 août, de faire confiance aux titulaires habituels pour clore cette phase préparatoire entamée à Monaco au début du mois de juillet. "Une équipe a besoin de jouer, l'entraînement ne remplace pas le match", a justifié le sélectionneur pour expliquer les raisons du choix d'aligner son équipe-type pour cette rencontre.

Déjà titulaires face au Fijdi, Uini Atonio, Paul Willemse, François Cros, Gregory Alldritt et Jonathan Danty enchaîneront une deuxième titularisation consécutive. Devant, Julien Marchand retrouve sa place au talon. C'est Jean-Baptiste Gros qui l'accompagnera à gauche de la première ligne, tandis que Reda Wardi sera ménagé. Thibaud Flament sera aligné en deuxième ligne, alors que la troisième ligne sera complétée par Charles Ollivon. C'est la neuvième fois que cet attelage sera aligné au fond de la mêlée.

Chez les trois quarts, Antoine Dupont et Matthieu Jalibert seront associés. Certainement avec pour objectif de peaufiner les automatismes en vue du match d'ouverture face aux All Blacks, le 8 septembre, même si Fabien Galthié a mis l'accent sur le match face à l'Australie sans dévoiler ses plans pour la hiérarchie au poste de demi d'ouverture : "Matthieu il est numéro 10 pas numéro 1", a-t-il éludé.

Au centre et aux ailes, on retrouve une nouvelle fois du grand classique, avec une ligne arrière composée de Gabin Villière, Gael Fickou et Damian Penaud, en plus de Jonathan Danty. Le fond du terrain sera couvert par Thomas Ramos, conforté dans son rôle de numéro 15 titulaire.

Ramos en option à l'ouverture ?

Sur le banc, on retrouve Peto Mauvaka, Dorian Aldegheri, qui devance une nouvelle fois Sipili Falatea, Romain Taofifenua, Cameron Woki, Paul Boudehent, Baptiste Couilloud et Melvyn Jaminet. Un banc de touche qui laisse penser que Thomas Ramos pourrait être décalé à l'ouverture en cours de match. Sébastien Taofifenua, appelé dans le groupe élargi pour suppléer Cyril Baille, blessé mais qui pourrait faire son retour mi-septembre, sera remplaçant en qualité de pilier gauche.