Coupe du monde de rugby : Jelonch et Bielle-Biarrey sélectionnés, Dulin et Dumortier absents... Découvrez la liste des 33 Bleus

A 18 jours du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a annoncé, lundi, la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du monde en France (du 8 septembre au 28 octobre).

Après sept semaines de préparation, on connaît la liste des joueurs français retenus pour disputer la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre). Invité du journal de TF1, lundi 21 août, Fabien Galthié a dévoilé les 33 sélectionnés, dans ce groupe jusque-là composé de 42 éléments. Même s'il n'a cessé de faire de cette annonce un "non-événement", le sélectionneur des Bleus et son staff ont été confrontés à des choix parfois cornéliens, compte tenu de la densité à certains postes. "C'est le fruit de quatre ans de travail avec le staff", a précisé Galthié, à la tête de la sélection depuis 2019. On est dans la continuité de nos travaux, de notre vision."

Cette liste de 33 ne comporte pas de réelle surprise, au vu des tendances dégagées lors des trois premiers tests du mois d'août. Les cadres présents depuis le début de l'ère Galthié sont là, comme Antoine Dupont, Julien Marchand, Grégory Alldritt, Charles Ollivon, Gaël Fickou ou Damian Penaud. Sa première équipe alignée, en février 2020 contre l'Angleterre, n'a été amputée que "d'un tiers", en raison de "quelques blessures, faits divers ou éléments challengés", a précisé Galthié.

Deux jeunes lancés dans le grand bain cet été, l'ailier ou arrière Louis Bielle-Biarrey (20 ans) et le troisième ligne Paul Boudehent (23 ans), ont été retenus, au contraire de l'autre bizuth Emilien Gailleton (20 ans).

Pourtant brillant titulaire lors du dernier Tournoi, l'ailier Ethan Dumortier fait les frais de l'émergence de Louis Bielle-Biarrey. Ce dernier peut également jouer à l'arrière et a, comme Yoram Moefana ou Sekou Macalou, l'avantage de la polyvalence prônée par Fabien Galthié. "On a essayé de construire le groupe de manière cohérente et équilibrée en matière d’énergie", a confié le sélectionneur en conférence de presse.

Dulin et Serin partaient de trop loin

Le revenant Anthony Jelonch, précieux en troisième ligne mais absent des terrains depuis février à cause d'une rupture des ligaments croisés, figure dans la liste, tout comme le centre Arthur Vincent, victime à deux reprises de la même blessure et de retour samedi face aux Fidji (34-17). Il en va de même pour le pilier gauche, Cyril Baille, pourtant touché au mollet et qui n'a disputé qu'un bout du deuxième match contre l'Ecosse. Avec la blessure de Romain Ntamack, l'ouverture est logiquement confiée à Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy.

En difficulté cette saison et devancé dans le XV type par Thomas Ramos, Melvyn Jaminet a gagné sa place dans le groupe pour le poste d'arrière. A l'inverse, l'expérimenté Brice Dulin (33 ans, 37 sélections), revenu cet été après deux ans loin des Bleus, reste à quai. L'arrière rochelais, capitaine lors de la défaite en Ecosse en préparation, partait sûrement de trop loin, comme le demi de mêlée Baptiste Serin (29 ans, 44 sélections), également disparu des radars internationaux depuis 2021 et finalement écarté du groupe.

Rappelons qu'en cas de blessure d'un des 33 pendant la Coupe du monde, les équipes peuvent faire appel à un nouveau joueur. Fabien Galthié avait d'ailleurs parlé d'"un groupe de joueurs en stand-by, qui auront de fortes chances d'être sollicités pendant la compétition". Il en a précisé la composition lundi en annonçant les joueurs supplémentaires que sont Demba Bamba, Gaëtan Barlot, Thomas Laclayat, Bastien Chalureau, Florian Verhaeghe, Dylan Cretin, Yoan Tanga, Sébastien Taofifenua, Ethan Dumortier, Emilien Gailleton, Baptiste Serin et Brice Dulin.

La liste complète des 33 Bleus :

Piliers : Dorian Aldegheri (30 ans, Toulouse, 10 sélections), Uini Atonio (33 ans, La Rochelle, 52 sél.), Cyril Baille (29 ans, Toulouse, 44 sél.), Sipili Falatea (26 ans, Bordeaux-Bègles, 13 sél.), Jean-Baptiste Gros (24 ans, Toulon, 24 sél.), Reda Wardi (28 ans, La Rochelle, 8 sél.).

Talonneurs : Pierre Bourgarit (25 ans, La Rochelle, 10 sél.), Julien Marchand (28 ans, Toulouse, 30 sél.), Peato Mauvaka (26 ans, Toulouse, 23 sél.).

Deuxièmes lignes : Thibaud Flament (26 ans, Toulouse, 18 sél.), Romain Taofifenua (32 ans, Lyon, 43 sél.), Paul Willemse (30 ans, Montpellier, 28 sél), Cameron Woki (24 ans, Racing 92, 21 sél.).

Troisièmes lignes : Grégory Alldritt (26 ans, La Rochelle, 41 sél.), Paul Boudehent (23 ans, La Rochelle, 2 sél.), François Cros (29 ans, Toulouse, 20 sél.), Anthony Jelonch (27 ans, Toulouse, 25 sél.), Sekou Macalou (28 ans, Stade Français, 18 sél.), Charles Ollivon (30 ans, Toulon, 34 sél.).

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (26 ans, Lyon, 12 sél.), Antoine Dupont (26 ans, Toulouse, 48 sél.), Maxime Lucu (30 ans, Bordeaux-Bègles, 15 sél.).

Demis d'ouverture : Antoine Hastoy (26 ans, La Rochelle, 4 sél.), Matthieu Jalibert (24 ans, Bordeaux-Bègles, 25 sél.).

Centres : Jonathan Danty (30 ans, La Rochelle, 22 sél.), Gaël Fickou (29 ans, Racing 92, 80 sél.), Yoram Moefana (23 ans, Bordeaux-Bègles, 18 sél.), Arthur Vincent (23 ans, Montpellier, 16 sél.).

Ailiers : Louis Bielle-Biarrey (20 ans, Bordeaux-Bègles, 3 sél.), Damian Penaud (26 ans, Bordeaux-Bègles, 43 sél.), Gabin Villière (27 ans, Toulon, 12 sél.).

Arrières : Melvyn Jaminet (24 ans, Toulouse, 14 sél.), Thomas Ramos (28 ans, Toulouse, 26 sél.).