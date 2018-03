DIRECT. Tournoi des six nations : les Bleus vont-ils croquer les Anglais ? Regardez le match France-Angleterre

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Le XV de France l'emporte face à l'Angleterre 22-16.

: Mais c'est pas possible ! Beauxis peut mettre fin au match, mais manque totalement son coup de pied en touche. Les Bleus sont sous pression !

: Les Bleus marquent un nouvelle pénalité, mais ce sont les Anglais qui gardent désormais la balle. On a tous en tête la fin de match face à l'Irlande, et le drop dans les dernières secondes ()...





: Je vais préparer le defibrilateur. Amen.

: voila c'est comme que l'on marque des points bravo les anglais !!!!

: L’écart reste très serré. Rien d’exceptionnel encore une fois face aux anglais

: Les Anglais ne lâchent rien et on espère que les Français n'auront pas de regrets à la fin du match... En bout de ligne, Jonny May conclu une très bonne séquence et vient marquer le premier essai du XV de la Rose. Le match est relancé (19-16).





: A toutes les mauvaises langues qui critiquent le 15 de France, les joueurs sont en train de répondre de superbe façon.

: « Allez les Petits! » comme disait Roger!

: ils auront droit à un billet de sortie pour la 3eme mi temps ils sont affamés nos petits coqs

: Excellent on va le gagner ce Crunch. Ca va faire du bien. Les Bleus sont galvanisés!

: Dans les commentaires, vous êtes plus que confiants...

: A 15 contre 14, les Bleus avaient la possibilité de creuser l'écart, mais ils se sont une nouvelle fois cassé les dent à quelques centimètres de la ligne de but des Anglais. Heureusement que le buteur Machenaud fait un sans faute ().

: Les Bleus passent devant ! Après un plaquage haut sur Benjamin Fall, l'arbitre distribue un carton jaune à l'Anglais et donne un essai de pénalité à la France .









: Je ne regarderai plus l'équipe de France, ils me déçoivent de plus en plus.

: Arrêtez les critiques non constructives et encourageons-les ! Allez les petits 😉

: Belle résistance. Cela va-t-il suffire?

: Allez les Bleus ! Plus de coup de pied à suivre ! Ça fatigue moins que les contacts et plus de réussite.

: Tant de critiques... On donne 9 points, et ils nous en donnent 9 aussi ! L’histoire du verre a moitié plein. Allez les Bleus !

: Dans les commentaires, certains voient du mieux dans le jeu des Français. D'autres sont totalement dépités. La deuxième mi-temps va débuter ().







: L’équipe de France n’a plus de style, plus de jeu, plus d’âme. C’est catastrophique.

: Neuf points offerts aux Anglais qui n'ont pas encore commencé à jouer... C'est la misère... On ne conteste même pas leurs touches ... ni les nôtres ... Ça va être pathétique à la fin...

: Des fautes et des pénalités, mais toujours pas d'essai et peu de jeu. Les deux équipes sont à égalité .



: Le Premier ministre est au Stade de France pour soutenir le XV de France. Sur le terrain, les joueurs de Brunel sont désormais menés 3-9 après avoir concédé une nouvelle pénalité.

: Sans conquête, sans mêlée et sans touche, le XV de France ne peut pas gagner ! Ils vont tenir une heure en défense avant de s’effondrer ! C’est triste mais notre jeu est tellement pauvre !

: Quel Dommage ! Slimani commet un en-avant après une très belle séquence française (et elles sont rares en ce moment). Sur la contre-attaque, Bonneval est remplacé par Fickou pour un protocole commotion. Il a été percuté de plein fouet par May ().





: Les Anglais passent devant grâce à leur buteur Owen Farrel (0-3). Les Bleus sont pénalisés après une faute de Slimani lors de la première mêlée du match.











: Il s'agit d'une jonquille, symbole de l'opération lancée par l’Institut Curie pour soutenir la lutte contre le cancer et de collecter des fonds pour financer le premier centre pédiatrique dédié aux cancers des moins de 25 ans.

: Pour quelle raison les présentateurs de France 2 portent-ils des fleurs à leur veste ?

: Le coup d'envoi est donné pour la France par François Trinh-Duc. C'est parti ! Les Bleus ont la balle, mais la perdent sur un en-avant.

: Les Bleus vont-ils envoyer les Anglais sur les roses ? C'est parti pour ce choc au Stade de France et c'est à voir en direct sur France 2 et franceinfo.fr.

: L'Irlande poursuit sa quête du Grand Chelem ! Le XV du Trèfle a dominé l'Ecosse 28 à 8. Invaincus dans ce tournoi, il leur reste l’Angleterre à battre pour l'emporter.



: Le cauchemar est terminé pour le Racing 92. Les Franciliens ont été écrasés sur la pelouse de Montpellier . Le leader du Top 14 creuse l'écart avec son dauphin et adversaire du jour.

: Le talonneur international sud-africain de Montpellier, Bismarck du Plessis, et son coéquipier, le pilier Mohamed Haouas, se sont battus durant l'échauffement avant la rencontre face au Racing 92. Selon les images diffusées par Canal+, les deux joueurs ont échangé deux coups de poing chacun avant d'être séparés par des coéquipiers.

: Et puisque vous nous les demandez, voici les pronostics de la rédac' : Julie espère un sursaut d’orgueil du XV de France et une victoire 20-18. Margaux, Marie-Adelaïde et Vincent sont plus pessimistes (respectivement 30-15, 22-18, 46-15 pour l'Angleterre). A vos paris !

: Bonjour . 1998, 2005, 2011... Ces années-là, le XV de France n'était pas forcément favori avant d'affronter l'Angleterre. Mais à chaque fois, les Bleus ont déjoué les pronostics. Une inspiration pour samedi, avant les retrouvailles au Stade de France ?

: Bonjour franceinfo ! Que pouvez-vous déjà nous dire de France-Angleterre (pronos -notamment celui de Pierre Godon, compo, météo au stade...) ? Merci !