Coupe du monde de rugby : Picamoles présent, Lambey écarté... Découvrez la liste des 31 joueurs français sélectionnés pour aller au Japon

La France évoluera dans le groupe D avec l'Argentine, l'Angleterre, les Etats-Unis et les îles Tonga.

La retour de Louis Picamoles, et la non sélection de Lambey et Cros. Ce sont les seules surprises de cette liste de 31 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du monde de rugby au Japon du 20 septembre au 2 novembre. Ele a été dévoillée par le sélectionneur Jacques Brunel, lundi 2 septembre.

Les 31 Français pour le Mondial:

Avants (17): Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles), Cyril Baille (Toulouse), Guilhem Guirado (Montpellier/cap.), Camille Chat (Racing 92), Peato Mauvaka (Toulouse), Emerick Setiano (Toulon), Rabah Slimani (Clermont), Demba Bamba (Lyon), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Bernard Le Roux (Racing 92), Paul Gabrillagues (Stade Français), Arthur Iturria (Clermont), Wenceslas Lauret (Racing 92), Yacouba Camara (Montpellier), Charles Ollivon (Toulon), Grégory Alldritt (La Rochelle), Louis Picamoles (Montpellier)

Arrières (14): Antoine Dupont (Toulouse), Baptiste Serin (Toulon), Maxime Machenaud (Racing 92), Romain Ntamack (Toulouse), Camille Lopez (Clermont), Wesley Fofana (Clermont), Gaël Fickou (Stade Français), Virimi Vakatawa (Racing 92), Sofiane Guitoune (Toulouse), Yoann Huget (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Alivereti Raka (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Maxime Médard (Toulouse)

Les six joueurs évincés sont le pilier Dany Priso (La Rochelle), les 2e ligne Romain Taofifenua (Toulon) et Félix Lambey (Lyon), le 3e ligne François Cros (Toulouse), l'arrière ou ailier Vincent Rattez (La Rochelle), et l'ouvreur ou centre de Toulon Anthony Belleau.

Sur Twitter, les joueurs sélectionnés partagent leur fierté de faire partie de cette aventure.

Trés fier de faire partie du groupe pour le Japon. Merci à toutes et à tous pour vos messages #NeFaisonsXV #XVdeFrance https://t.co/heVPN2AoY9 — Damian Penaud (@PenaudD) September 2, 2019