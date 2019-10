Coupe du Monde de rugby : le désarroi des fans après l'annulation de France-Angleterre

C'était le match que les fans français de rugby attendaient : la rencontre de Coupe du Monde entre la France et l'Angleterre prévue samedi 12 octobre au Japon, et qui a été annulée à cause d'un typhon. Si sportivement cela ne change pas grand-chose, les supporters sur place sont dépités. "Forcément ça devait être le bouquet final de notre séjour, puisqu'on est là depuis 9 jours et qu'on terminait par ce France-Angleterre. On n'est pas du tout briefés sur la sécurité, les démarches à suivre", raconte Loïc Thievon, supporter du XV de France.

"On ne s'y attendait pas"

Avec ses trois amis, ils ont déboursé 4 000 euros chacun, et cette annulation apprise par mail pose question. "On savait que c'était la période. Après c'est surprenant de faire la Coupe du Monde à cette période-là. Mais on ne s'y attendait pas parce que tous les typhons qui étaient annoncés sont passés à côté", confie un autre fan des Bleus.

Le JT

Les autres sujets du JT