Avec sept essais inscrits, les Toulousains ont encore réalisé un festival offensif, dimanche en Angleterre.

Dans un match extrêmement spectaculaire, Toulouse a maîtrisé les Harlequins (19-47), dimanche 17 décembre à Londres. Les Toulousains se sont appuyés sur leur jeu débridé pour faire la différence et inscrire sept essais, s'adjugeant ainsi un deuxième bonus offensif d'affilée en Champions Cup. Après deux journées, les Haut-Garonnais ont fait un grand pas vers les huitièmes de finale.

Encore en rodage en Top 14 (6e), Toulouse hausse le ton en Champions Cup et semble avoir trouvé son rythme de croisière. Contre des Harlequins victorieux du Racing une semaine plus tôt (31-28), les Rouge et Noir ont été très tôt dans le rythme, prenant le score par des essais de Pierre-Louis Barassi (7e, 0-7) et Dimitri Delibes (12e, 7-14) dans le sillage d'un Pita Ahki dominant. Le trois-quart centre a peu après écopé d'un carton jaune pour un contact tête contre tête avec Dino Lamb (15e), complètement éteint et évacué sur civière après plusieurs minutes de soins.

14 essais et 99 points en deux matchs

Cette infériorité numérique a remis les Londoniens dans le coup, mais Toulouse a repris ses distances grâce à Peato Mauvaka (36e, 7-21), Matthis Lebel (43e, 12-28) et de nouveau Barassi (51e, 19-35). Souvent cantonnés dans leur camp par des Anglais emballants mais inefficaces, les joueurs d'Ugo Mola ont bien résisté avant d'accélérer dans une fin de match décousue avec de nombreux espaces.

Rodrigue Neti (74e, 19-42) et Thomas Ramos (77e, 19-47) ont clos ce festival offensif au terme d'actions d'envergure. Meilleure attaque de la Champions Cup avec 14 essais et 99 points inscrits en deux matchs (une semaine après le 52-7 contre Cardiff), le Stade affiche clairement ses ambitions, après deux échecs consécutifs en demie dans la compétition.