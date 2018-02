Rugby : les joueurs du XV de France qui ont fait la fête après la défaite en Ecosse exclus du groupe contre l'Italie

"Ils n'ont pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui en découlent", a estimé l'encadrement dans un communiqué. Le prochain match du Tournoi des six nations doit se dérouler le 23 février à Marseille.

La sanction est tombée. L'encadrement du XV de France a annoncé, mardi 13 février, que les joueurs qui sont sortis faire la fête après la défaite en Ecosse sont exclus du groupe retenu pour affronter l'Italie. Teddy Thomas et Louis Picamoles sont notamment concernés. "Par ce comportement inapproprié, ils n'ont pas respecté leur statut de joueur international et les devoirs qui en découlent", a indiqué le staff. Les Bleus se sont inclinés 26 à 32, dimanche à Edimbourg, pour leur deuxième match dans le Tournoi des six nations. Ils doivent rencontrer l'Italie le 23 février à Marseille.

La police écossaise avait retardé le départ de l'avion du XV de France, lundi 12 février, à l'aéroport d'Edimbourg. Les forces de l'ordre avaient entendu certains joueurs comme témoins potentiels, après avoir reçu des informations sur une agression sexuelle dans le centre d'Edimbourg. Les autorités avaient conclu après investigation qu'"aucun crime [n'avait] été commis".

Bastareaud et Trinh-Duc de retour

Six internationaux manquaient à l'appel à l'arrivée de l'avion du XV de France à Paris, lundi : Anthony Belleau, Jonathan Danty, Yacouba Camara, Félix Lambey, Louis Picamoles et Rémi Lamerat. Seul Camara a été conservé dans le groupe annoncé mardi. Quatre autres joueurs ont été écartés : Teddy Thomas Arthur Iturria, Alexandre Lapandry et Sekou Macalou.

Pour remplacer ces internationaux, le sélectionneur Jacques Brunel a appelé Mathieu Bastareaud (qui était suspendu pour le début de la compétition), François Trinh-Duc, Mathieu Babillot, Camille Chat, Gaël Fickou, Kélian Galletier, Rémy Grosso, Bernard Le Roux et Romain Taofifenua.