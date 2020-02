Le XV de France enchaîne face à l'Italie et prend les commandes du Tournoi des six nations

Après l'exploit face à l'Angleterre la semaine passée, le XV de France a confirmé en s'imposant contre l'Italie (35-22), dimanche au Stade de France.

Et de deux victoires pour le XV de France ! Après leur exploit contre l'Angleterre (24-17) lors de leur première sortie la semaine dernière, les rugbymen français ont confirmé en battant logiquement l'Italie (35-22), dimanche 9 février, pour leur deuxième rencontre du Tournoi des six nations. Les Bleus ont signé un succès bonifié en inscrivant cinq essais (Thomas, Ollivon, Alldritt, Ntamack, Serin) et s'emparent donc de la tête du classement, à égalité de points (9) avec l'Irlande, victorieuse samedi du pays de Galles.

Les joueurs de Fabien Galthié ont pris le match par le bon bout en trouvant deux fois le chemin de l'en-but adverse dans les vingt premières minutes, ce qui leur a permis de faire la course en tête au tableau d'affichage tout au long d'une rencontre où les Italiens n'auront pourtant jamais baissé les armes, avec trois essais à la clé.

Si ce succès, dans le vent, est moins flamboyant que celui face au XV de la Rose dimanche dernier, il permet aux Bleus d'engranger de la confiance. Une confiance dont ils auront besoin dans deux semaines pour aller défier le pays de Galles à Cardiff et continuer de rêver à une possible victoire – voire à un Grand Chelem – dans ce Tournoi 2020.