Tournoi des six nations : la France termine quatrième après sa défaite au pays de Galles (14-13)

Que c'est dur. La France s'est inclinée de peu face au pays de Galles (14-13), samedi 17 mars, à Cardiff (Royaume-Uni), au terme d'un match qu'elle a pourtant dominé. Les Bleus, qui ont raté une pénalité cruciale en fin de match, terminent quatrièmes du Tournoi des six nations, avec deux victoires pour trois défaites. L'an dernier, ils avaient fini troisièmes.

Les Français ont passé la majeure partie du match à courir après le score, du fait d'un essai gag encaissé dès la 4e minute de jeu. Ils ont recollé au score grâce à un essai de Gaël Fickou (11-10, 21e), avant que Leigh Halfpenny redonne de l'air aux Gallois avant la mi-temps (14-10, 31e). En seconde période, le pays de Galles a résisté aux assauts français, en n'encaissant que trois points. Le sort de la rencontre aurait pu - dû ? - basculer à la 67e minute de jeu, mais François Trinh-Duc a manqué la pénalité de la victoire face aux poteaux.

Pour se consoler, les Français pourront garder en tête que leurs trois défaites se sont jouées à peu de choses, en fin de match. En effet, ils se sont inclinés sur le fil lors du match inaugural face à l'Irlande (13-15) puis lors du deuxième match en Ecosse (26-32).

Five rounds later and your final standings look like this! Congratulations again to champions @IrishRugby!#NatWest6Nations pic.twitter.com/GddOnUxv1M