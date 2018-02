Tournoi des six nations : l'équipe de France de rugby n'y arrive pas et subit une nouvelle défaite face à l'Ecosse (32-26)

Après une première défaite face à l'Irlande dans le tournoi des Six nations, la France

Douche écossaise. Après avoir longtemps mené au score, la France a cédé face à l'Ecosse dans le dernier quart d'heure (32-26), dimanche 11 février, à Edimbourg lors de la 2e journée du Tournoi des six nations.

Le panache de Teddy Thomas

Le XV de France menait pourtant 20-14 à la mi-temps, grâce notamment à deux essais de Teddy Thomas (3e et 26e minute) et deux pénalités de Maxime Machenaud (10e et 40e+1). Les Ecossais sont bien revenus dans la partie avec deux essais (Maitland et Jones) et de nombreuses pénalités obtenues face à une défense française brouillonne en fin de match.

Après la défaite inaugurale contre l'Irlande dans les dernières minutes de la partie, les Français commencent le tournoi de la pire des manières. Les Bleus vont tenter de relever la tête contre l'Italie dans quinze jours.