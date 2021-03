Tournoi des six nations : désillusion pour les Bleus, battus dans les dernières secondes du match par l'Ecosse (27-23)

La France devait s'imposer en inscrivant quatre essais, et avec plus de 20 points d'avance sur ses adversaires, pour remporter la compétition.

Ils terminent sur une note amère. Dans les dernières secondes, les Bleus ont perdu leur ultime match du Tournoi des six nations face à l'Ecosse, vendredi 26 mars au Stade de France (Seine-Saint-Denis), sur le score de 23 à 27. Le XV de France devait marquer au moins quatre essais et gagner avec 21 points d'écart pour prendre la tête du classement final. Mais l'équipe a alterné le bon et le moins bon, à l'instar de son ouvreur Romain Ntamack. Impeccable devant les perches en première période (3/3), le Toulousain de 21 ans a ensuite manqué deux transformations.

Malgré trois essais de Brice Dulin (36e), Damian Penaud (46e) et Swan Rebbadj (66e), les tricolores n'ont jamais réussi à creuser l'écart avec le XV du Chardon. "Même si à un moment on a senti qu'on ne pouvait pas aller chercher l'écart et le nombre d'essais, on a quand même plusieurs fois la possibilité de gagner ce match, a regretté le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, à l'issue de la rencontre. On peut regretter la fatigue de l'équipe, un manque parfois de lucidité. Ca fait partie aussi de la réalité."

Le pays de Galles soulève le trophée 2021 à la faveur de cette défaite de la France, seule nation qui pouvait encore lui contester le titre. Les Bleus terminent à la deuxième place du classement, comme en 2020, suivis par l'Irlande et l'Ecosse. L'Angleterre et l'Italie ferment la marche.