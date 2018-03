Tournoi des six nations : au bout du suspense, la France s'impose face à l'Angleterre (22-16)

Après un match sous haute tension, les Bleus s'imposent, samedi, face aux Anglais lors du Tournoi des six nations.

Ils n'ont pas plié malgré la pression des Anglais. Les Bleus ont battu le XV de la Rose (22-16), samedi 10 mars au Stade de France, lors du Tournoi des six nations et remporté ce "Crunch" tant attendu. Cela faisait quatre ans que les Français attendaient une victoire face à l'Angleterre.

Les Bleus ont souffert jusqu'au bout après la pénalité de Lionel Beauxis (79e), puisque le XV de la Rose a eu deux touches à cinq mètres de l'en-but tricolore pour marquer l'essai transformé qui lui aurait permis de passer devant. A la suite de la deuxième, le ballon a été enterré et la fin du match sifflée.

Un crunch aussi haletant mérite bien une belle haie d’honneur ! C’est aussi ça le rugby ! ???????????????????????? #FRAANG pic.twitter.com/dxphIJ4Rad — FF Rugby (@FFRugby) March 10, 2018

L'Irande remporte le Tournoi

Les Irlandais, qui affronteront l'Angleterre en clôture de cette édition samedi 17 mars, ont battu l'Ecosse 28-8 à Dublin et totalisent 19 points, soit neuf de plus que les Anglais et les Français. En cas de victoire à Twickenham, l'Irlande réaliserait son troisième Grand Chelem dans le Tournoi.