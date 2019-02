DIRECT. Tournoi des six nations : après deux défaites, les Bleus vont-ils relever la tête ? Regardez et commentez France-Ecosse avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Et la France marque encore trois points grâce à une pénalité. 10-0 (17e minute)

: Et voilà ! Cette fois, le XV de France inscrit bien son premier essai après une belle relance de Ramos et la finition de Romain Ntamack. La France ouvre le score face à l'Ecosse et transforme son essai. 7-0 (13e minute).

: L'essai est finalement annulé après arbitrage vidéo. 0-0 (8e minute).

: Premier essai pour la France avec Damian Penaud qui ouvre le score face à l'Ecosse ! 5-0 (7e minute).

: Allez, c'est parti pour le match entre la France et l'Ecosse. Après deux défaites, la XV de France va-t-il relever la tête ? Partagez vos prognostics.

: Voici les compositions complètes des deux équipes qui vont s'affronter dans quelques minutes au stade de France.





: Côté écossais, le sélectionneur Gregor Townsend a procédé à quatre changements par rapport à l'équipe battue par l'Irlande le 9 février (22-13). L'ouvreur Pete Horne et l'arrière Blair Kinghorn auront la lourde tâche de remplacer les vedettes blessées, Finn Russell victime d'une commotion cérébrale dimanche avec le Racing 92 en Top 14, et Stuart Hogg blessé à une épaule.

: Le sélectionneur, Jacques Brunel, change encore tout face à l'Ecosse. Nouvelle charnière : le duo toulousain Antoine Dupont et Romain Ntamack remplace Morgan Parra et Camille Lopez, titulaires lors des deux premiers échecs des Bleus. Nouvel arrière : Thomas Ramos, honorera sa première sélection, préféré à Maxime Médard, remplaçant.

: Match décisif à venir ! La France reçoit l’Ecosse à 15h15 au Stade de France, pour son troisième match dans le Tournoi, après deux défaites. Vous pouvez suivre cette rencontre sur France et dans ce direct.

: Dans l'idéal, on ne lance pas si jeune un gamin à l'ouverture, poste stratégique s'il en est. Dan Carter, autre référence, a ainsi été couvé plusieurs années au centre. "Il y a bien moins de pression, et en plus, on marque beaucoup plus d'essais. Du gagnant-gagnant, quoi !, écrit-il dans son autobiographie. J'étais bien content de rester loin des avants [qui bataillent dans les 'rucks', au près]."







(ANTHONY PHELPS / REUTERS)



: Prenez Jonny Wilkinson. L'ouvreur anglais était ce qui se faisait de mieux au plus haut niveau. Et pourtant, sa première titularisation a coïncidé avec la pire défaite de l'histoire du XV de la Rose (76-0 en Australie). "Cette défaite a changé ma vie. Toute ma préparation, tout mon travail, c'est une protection pour ne plus me sentir démuni comme je l'ai été sur le terrain ce jour-là."







(MARK BAKER / REUTERS)

: Romain Ntamack, 2 petites sélections, fait ses grands débuts au poste stratégique d'ouvreur en équipe de France samedi au Stade de France face à l'Ecosse. Pas facile pour un joueur de 19 ans. Ce n'est le premier à démarrer aussi jeune à un poste aussi exposer. Ce ne serait pas le premier à se brûler les ailes, aussi... Fort des expériences passées, je donne cinq conseils à l'encadrement des Bleus pour éviter de griller cette jeune pousse.

: Après une défaite 24-19 en ouverture contre les Gallois, et une humiliation à Twickenham contre l’Angleterre 44-8, les tricolores veulent écarter le spectre de la cuillère de bois lors d'une rencontre que vous pouvez voir et commenter à partir de 15h05, sur notre site.

: Sous pression, le XV de France va tenter, cette après-midi, au stade de France, de décrocher une première victoire dans le Tournoi des six nations, en affrontant l'Ecosse.