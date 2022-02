Top 14 : Toulouse renoue avec la victoire chez le leader bordelais

Le Stade toulousain a mis un terme à sa terrible série de six défaites consécutives en s'imposant dans la douleur à domicile, face à Bordeaux-Bègles, dimanche (12-11).

La série noire est enfin terminée pour Toulouse. Le club de Haute-Garonne, qui restait sur six défaites consécutives, a pris le meilleur sur Bordeaux-Bègles (12-11), leader du Top 14, dimanche 27 février, en clôture de la 19e journée de Top 14.

Trois mois jour pour jour après son dernier succès, à domicile face à Brive (18-11), le champion de France en titre s'est rassuré. Au moins de manière comptable, car après deux défaites de rang à domicile, sa prestation d'ensemble s'est avérée particulièrement poussive.

Éjectés du Top 6 au coup d'envoi après les résultats de la veille, les Toulousains ont néanmoins assuré l'essentiel en retrouvant une place plus en conformité avec leurs ambitions pour revenir à un point de Castres (5e), qui compte un match en plus.

Battus pour la troisième fois de suite, les Bordelo-Béglais ont quant à eux sauvé leur place de leader grâce au point de bonus défensif qui leur offre une unité d'avance seulement sur Montpellier, qui compte un match en moins.

Le MHR enchaîne une neuvième victoire

Montpellier a justement retrouvé sa deuxième place, abandonnée provisoirement par Lyon. En s'imposant (30-3) avec le bonus offensif dimanche à domicile face au Stade français, freiné dans son redressement, la formation de l'Hérault vit sa meilleure vie.

Le MHR, qui n'a plus perdu en Top 14 depuis le 16 octobre et son faux-pas à domicile devant Clermont (22-20), étire son invincibilité pour enchaîner une neuvième victoire en dix matchs. Les Montpelliérains, transfigurés depuis l'arrivée aux commandes de Philippe Saint-André, ont une nouvelle fois forcé la décision en s'appuyant sur leur puissance et leur défense intraitable.

Le Stade Français (8e), qui venait de signer cinq victoires en sept journées, voit sa remontée au classement ralentie, à quatre points de retard sur La Rochelle, sixième.