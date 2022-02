Top 14 : Clermont sourit, le Racing enchaîne, La Rochelle se replace... Ce qu'il faut retenir de la 19e journée

La journée a été riche pour la planète rugby. Outre la victoire des Bleus sur l'Ecosse dans le Tournoi des six nations, la 19e journée de Top 14 a débuté samedi 26 février, lors de laquelle Clermont s'est baladé face à Perpignan (52-12). Dans le même temps, le Racing a poursuivi sa série de victoires en s'imposant face à Castres (45-25), Lyon s'est relancé face à la lanterne rouge Biarritz (34-15) et Pau a cédé à domicile contre La Rochelle (16-22). Plus tard dans la soirée, Brive s'est imposé à domicile face à Toulon (17-10).

La fin de série : Clermont, enfin !

Les Clermontois avaient le sourire samedi. L'ASM a mis fin à une série de quatre défaites consécutives, toutes concédées à l'extérieur, en s'imposant facilement face au promu Perpignan (52-12). Les Auvergnats n'avaient plus gagné en Top 14 depuis le 1er janvier (succès 16-13 face à Toulouse) et reviennent à cinq points des barrages.

La bonne opération : La Rochelle accède au Top 6

La Rochelle s'est relancé dans la course aux phases finales. Les Maritimes se sont imposés à Pau (22-16), signant par ailleurs leur second succès de la saison à l'extérieur. Cette victoire a permis aux Rochelais de s'emparer de la sixième place du classement, aux dépens de Toulouse, qui reçoit le leader girondin dimanche.

#TOP14 - J19

C'est terminé sur les terrains du Multiplex

L'@ASMOfficiel passe la barre des 50 points C'est que du bonus pour le @LeLOURugby à domicileLe @racing92 continue sur sa lancée et le @staderochelais est parti à l'abordage du stade du Hameau

Le joueur : Toby Arnold, omniprésent et omnipotent

Lyon peut remercier son arrière néo-zélandais. Face à Biarritz (victoire 34-15), Toby Arnold s'est particulièrement illustré. Auteur d'un doublé (15e, 42e) et impliqué sur deux des trois autres essais lyonnais. Il a volé la vedette à l'ailier international français Noa Nakaitaci, qui faisait son retour après une blessure au genou gauche qui l'avait tenu éloigné des pelouses pendant dix mois.

Oh l'exploit personnel de Toby Arnold pour le premier essai lyonnais ! #LOUBO



https://t.co/2CIbCLGkrZ

Le chiffre : six à la suite pour le Racing

Après Clermont, Toulouse, Brive, Pau, Bordeaux, les Racingmen se sont largement imposés face à Castres (45-25). Ils ont décroché leur sixième succès de rang en championnat, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis 2016, année du titre pour le club des Hauts-de-Seine.

Le geste : un drop briviste pour se mettre à l'abri

Dans une rencontre importante pour le maintien entre Brive et Toulon (respectivement 11e et 12e), le CAB a pris le meilleur de son adversaire du soir (17-10). La rencontre, très fermée, n'a donné lieu qu'à un essai. Alors que les Brivistes menaient de quatre petits points à la 77e, Enzo Hervé a assuré la victoire corrézienne grâce à un drop du pied droit à 35 mètres des perches.